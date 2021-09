New York (www.anleihencheck.de) - Die Inflation ist auf den höchsten Stand seit fast 28 Jahren gestiegen. Angesichts dieser Marktsituation teilt Yanick Loirat, Head of Euro Sovereign Investments und Senior Vice President bei Neuberger Berman, heute seine Ansichten zum Anleihemarkt mit Ihnen.Die FED habe klargestellt, dass ihre Handlungsweise nicht mit der Inflation zusammenhänge, die vorübergehend stärker sein dürfte als erwartet. Ihre Handlungsweise beziehe sich eher auf den Arbeitsmarkt, der wieder anziehen müsse. Im Dienstleistungssektor habe die Arbeitslosigkeit ihren Tribut gefordert. Inzwischen beginne der Arbeitsmarkt sich zu erholen, aber noch sei man bei Neuberger Berman nicht an dem Punkt, an dem man sich eine sofortige Reduzierung der FED-Käufe vorstellen könne. Das werde jedoch wahrscheinlich noch vor Ende des Jahres geschehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...