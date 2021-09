ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Commerzbank nach einem in diesem Jahr schwachen Kursverlauf von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 4,80 auf 5,30 Euro angehoben. Während der europäische Bankensektor seit Jahresbeginn um rund 25 Prozent gestiegen sei, hätten Commerzbank-Aktien auf der Stelle getreten, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Noch schlechter seien nur die Papiere der britischen Standard Chartered und der schweizerischen Credit Suisse gelaufen. Der Experte hob seine Ergebnisschätzungen bis 2023 an./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2021 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2021 / 18:33 / GMT

