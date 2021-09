Während heute in dem seit Monaten schwelenden Konflikt um den geplanten Konzernumbau bei Airbus die Verhandlungen zwischen der IG Metall und dem Flugzeugbauer beginnen, setzt der Aktienkurs zu einem neuen Aufschwung an. Gleich zwei akutelle Argumente sorgen an der Börse für Käufe. Außerdem stehen die Chancen gut, dass Airbus bald Teil des neuen DAX 40 wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...