Nach Darstellung des Analysten Jörg Philipp Frey von Warburg Research hat die Blue Cap AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz um 6 Prozent auf 120,8 Mio. Euro gesteigert, während das adjustierte EBITDA sogar überproportional auf 10,5 Mio. Euro (HJ 2020: 6,0 Mio. Euro) zulegte. Zudem habe das Management die Guidance für das Gesamtjahr von 265 bis 275 Mio. Euro beim Umsatz und für die Marge beim adjustierten EBITDA von 8 bis 9 Prozent bestätigt. Auch der Analyst belasse seine Schätzungen für das Unternehmen unverändert. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 42,00 Euro und erneuert das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.09.2021, 13:05 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 01.09.2021 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.



Unter der Adresse: http://www.mmwarburg.com/disclaimer/disclaimer_en/DE000A0JM2M1.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.