FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Adler Group nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Resultate für das zweite Quartal und die höheren Jahresziele des Immobilienkonzerns wertete Analyst Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie positiv. Der Ausblick impliziere eine um sechs Prozent höhere Konsensschätzung für den operativen Gewinn (FFO)./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2021 / 06:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1250154413

