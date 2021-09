Bestimmt sollten Investoren die vorläufigen Halbjahreszahlen von Binect - der früheren MAX21 - nicht überinterpretieren. Andererseits hat der Dienstleister für die digitale Bearbeitung von Firmenpost erstmals Konzernzahlen veröffentlicht, so dass ein näherer Blick angebracht ist: Der Umsatzanstieg um 15,5 Prozent auf 4,89 Mio. Euro sieht - zumindest für eine börsennotierte Gesellschaft - in absoluten Zahlen ... The post Binect: Vorstand liefert - Story bleibt intakt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...