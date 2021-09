Die Aktien (potentieller) Impfstoffhersteller sorgen nach wie vor für jede Menge Gesprächsstoff an den Aktienmärkten. Nach dem Hype um BioNTech und Moderna ist die "Karawane" in Richtung Valneva weitergezogen. So gab es bei der Aktie des österreichisch-französischen Biotechnologiekonzerns zuletzt heftige Kursausschläge in beide Richtungen. Unser dritter heutiger Protagonist Curevac hat hingegen kürzlich eine Gelegenheit verpasst, die Bodenbildung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...