Wien (www.fondscheck.de) - Ein Team um den prominenten Start-up-Investor Frank Thelen hat einen eigenen Aktienfonds initiiert, so die Experten von "FONDS professionell".Der aus der TV-Sendung "Höhle der Löwen" bekannte Risikokapitalgeber habe zurzeit allerdings noch eine ganz andere Baustelle.Den Venture-Capital-Gedanken und das Performancepotenzial von Technologiewerten einem breiteren Anlegerkreis zugänglich zu machen, das sei das Ziel des von einem Expertenteam um Start-up-Investor Frank Thelen gestarteten Aktienfonds 10xDNA - Disruptive Innovation (ISIN DE000DNA10X3/ WKN DNA10X). Damit orientiere sich der Investmentansatz des neuen Fonds an der Anlagephilosophie, die Thelen mit der von ihm gegründeten Gesellschaft Freigeist Capital schon seit Jahren verfolge. Im Unterschied zu klassischen Strategien sollten dabei anstelle der herkömmlichen Value-Investing-Kriterien Bewertungsaspekte wie das Innovationspotenzial, die Technologie, das Management und die langfristige Vision eines Unternehmens in die Bewertung einfließen. ...

