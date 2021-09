DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: Die "8,50%-Metalcorp-Anleihe" wird als "äußerst attraktiv" (5 von 5 möglichen Sternen) eingeschätzt

Düsseldorf (pta020/01.09.2021/14:00) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 8,50 %-Anleihe der Metalcorp Group S.A. mit Laufzeit bis 2026 (WKN A3KRAP) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "äußerst attraktiv" (5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( # _ftn1)

Branche: Dienstleistung (zum Handel mit Stahl- und Nichteisen-Produkten) Kerngeschäft: weltweiter Dienstleister für die Beschaffung, Marktgebiet: weltweit in 16 Ländern auf fünf Produktion, den Abbau und die Vermarktung von Metallen und Mineralien. Kontinenten Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle: * BAGR Berliner Aluminiumwerk GmbH (Gründung 1981, einer der führenden unabhängigen Produzenten von Aluminiumbarren in Europa) * Stockach Aluminium GmbH (Gründung 1921, Tochter der BAGR Berliner Aluminium GmbH, 2017 Übernahme eines 50%-Anteils, 2018 komplette Übernahme durch Metalcorp; umweltschonendes Schrott-Recycling u. Aluminiumaufbereitung) * Steelcom Group (Gründung 1958, Luxemburg/Monaco/Deutschland/ Österreich/USA/Arabische Emirate/Spanien/ Schweiz; Vertrieb von Stahlprodukten und verwandten Rohmaterialen sowie Versorgungsketten-Management im Stahl-Bereich) * Tennant Metals Group (Aktiv seit 1955, Übernahme durch Metalcorp 2011, Monaco/Australien/Südafrika/ Luxemburg/China; Lieferung von Nichteisenprodukten wie veredelte Metalle, Erze und Konzentrate; Anbieter von Finanz- und Logistik-Lösungen) * Cable Recycling Industries CRI (Übernahme 2012, Spanien, Kupferschrott-Recycling und Granulatproduktion) Mitarbeiter: mehr als 300 weltweit Unternehmenssitz: Luxemburg (seit 01.11.2018) Gründung/Historie: Nach ihrer Gründung in 2006, ist die Metalcorp Group S.A., ein Schwesterunternehmen der R-Logitech S.A.M. und der AGRICORP S.A.M., unter dem gemeinsamen Dach der Monaco Resources Group S.A.M. (Hauptsitz Monaco, wichtige Standorte in London und Luxemburg, global in über 50 Ländern tätig, 5000+ Mitarbeiter), einer globalen Organisation, die sich auf natürliche Ressourcen spezialisiert hat. Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen: Die Metalcorp Group S.A. ist ein internationaler und diversifizierter Metall- und Mineralienkonzern mit Produktionsstätten und Bergbauanlagen in Europa und Afrika. Die Gruppe vermarktet Metalle, Konzentrate und Erze aus eigenen Produktionsstätten sowie von langjährigen Abnahmepartnern über ein gut etabliertes Vertriebsnetz. Die Metalcorp Group kombiniert Produktions- und Verarbeitungsstandorte mit Vertriebsmaßnahmen, um kosteneffizient Metalle, Mineralien und fertige Produkte an internationale Kunden zu liefern. Sie betreibt ein nachhaltiges Geschäftsmodell mit Fokus auf Diversifikation, Kostenkontrolle und Risikovermeidung. Dank großer Branchenerfahrung decken die diversen Aktivitäten eine Vielzahl von Produkten ab, die es der Gruppe erlauben, sowohl in etablierten Bereichen als auch in Nischen-Sektoren geschäftlich aktiv zu sein. Metalcorp produziert Eisen- und Nicht-Eisen-Produkte an strategisch ausgewählten Produktionsstandorten und investiert in energieeffiziente Anlagen sowie technologische Verbesserungen. Das Unternehmen schafft einen Mehrwert durch kosteneffiziente Produktionsmethoden, Reduzierung der Lagerhaltung sowie der Risiken für Preisgestaltung und Wechselkurse. Die Vertriebsaktivitäten sind spezialisiert auf den Vertrieb von Metallen, Mineralien und Rohmaterialien. Das Unternehmen bietet versicherte Folgeaufträge, um Preis- und Währungsrisiken zu vermeiden. Dabei ermöglicht es seinen Kunden Zugänge zu internationalen Märkten durch ein bewährtes Verteilungsnetzwerk. Das Geschäftsmodell der Metalcorp Group S.A besteht im Wesentlichen aus den drei Bereichen: * Aluminium (BAGR Berliner Aluminiumwerk, Stockach Aluminium) * Basis-Metalle (Kupfer/Zink/Ferrochrome/Chrome/Stahl: Kupfer-Produktion von Cable Recycling Industries, Vertrieb von Steelcom Group und Tennant Metals Group) * Rohmaterial (Bauxit-Vermögen in Guinea): Metalcorp hat in bedeutende Bauxitvorkommen (Grundlage für Aluminium) von über 500 Mio. Tonnen des westafrikanischen Staates Guinea investiert, der über die weltgrößte Lagerstätte dieses Rohstoffes verfügt. _ftn2). Das Projekt wird in einem Gebiet mit Die Regierung des Landes hat Entwicklungspläne für ein 1,4 Mrd.USD einer nachweislichen Reserve von über 300 Mio.t Projekt einer Bauxit-Mine und Aluminium-Raffinerie genehmigt und den Bauxit umgesetzt². Die Mine ist seit 2020 in Vertrag mit einer Konzession über 25 Jahre an Societe des Bauxites de Betrieb und hat eine jährliche Kapazität von 8 Guinee (SBG), eine Tochtergesellschaft der Metalcorp Group, vergeben [ Mio. Tonnen. Die SBG ist dabei, eine 2 ] ( Aluminiumoxidraffinerie zu entwickeln, die Bauxit vor Ort in Guinea zu Aluminiumoxid verarbeiten wird. Ferner besitzt die Taressa Mining Logistic (Tochter Metalcorp Group S.A.) seit 2020 eine Lizenz für den Abbau von Bauxit in Guniea aus einer Lagerstätte mit 200 Mio. Tonnen. TML entwickelt die Bergbauinfrastruktur und soll in Q4 2021 die Produktion mit einer Exportkapazität von 10 Mio. Tonnen p.a. aufnehmen. Kernprodukte der Metalcorp Group: Aluminium, Bauxit, Kupfer, Zink und Stahlprodukte Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit: Die Gesellschaft besitzt ein Bauxit-Vorkommen in Guinea Strategie: Die Unternehmensstrategie basiert auf fünf Schlüsselfaktoren: * Risikovermeidung (Risikoaverse Vertriebsstrategie, langfristige Abbau-Vereinbarungen, Vermeidung von Preis-/ Währungs-Risiken; Produktions-Programme werden durch Kundennachfrage bestimmt, Beschaffung von Rohmaterialien ist orderbasiert, um Abfall zu minimieren und möglichst kosteneffektiv zu planen.) * Diversifikation (Diversifiziertes Geschäftsmodell und breites Produktportfolio reduzieren in den bedienten Märkten Auswirkungen von Schwankungen der Nachfrage oder die Abhängigkeit von Einzelaufträgen.) * Infrastruktur (umfassendes Anlagevermögen, das Produktions-, Verarbeitungs- und Recycling-Einrichtungen an strategischen Standorten beinhaltet. Vertriebseinheiten profitieren von einem hochentwickelten Logistik- und Distributions-Netzwerk.) * Langfristige Geschäftsbeziehungen (mit Kunden/Lieferanten; Metalcorp bietet Service wie Logistik und Transport an und erfüllt die Anforderungen von Lieferanten/Kunden, die keine entsprechenden eigenen Kapazitäten haben.) * Know-how (Metalcorp hat wichtige Leistungsmöglichkeiten inkl. Produktionseinrichtungen, Branchenerfahrung und Resourcen. Deren Einsatz versetzt Metalcorp in die Lage, Vorteile aus wechselnder Nachfrage und Liefermöglichkeiten zu ziehen. Das Verständnis lokaler und globaler Voraussetzungen gibt Metalcorp Einblicke in wechselnde Marktbedingungen, wodurch sich Wettbewerbsvorteile ergeben. Kunden: Walzwerke, Automobilproduktion, Benzin- und Energieindustrie, Bauwirtschaft, Versorgungswirtschaft Lieferanten: Die Erde in Form von Bodenschätzen, produzierende Unternehmen u.a. in Form von Schrott

Betriebswirtschaftliche Entwicklung

Die betriebswirtschaftliche Entwicklung des Konzerns stellt sich anhand der veröffentlichten Daten [ 3 ] ( # _ftn3) wie folgt dar:

Metalcorp Group S.A. IFRS 2018 2019 2020 HJ1 2021 Bilanzstichtag: 31.12. Revenue (Umsatz) 620.728 541.004 402.689 303.585 EBITDA (adjusted) 34.000 35.907 34.334 28.302 EBIT (Operating profit) 32.691 36.165 32.583 25.780 EAT (Ergebnis nach Steuern) 9.645 9.528 2.771 12.077 Anlagevermögen (lt. Bilanz) 176.745 262.666 353.710 354.897 Eigenkapital (lt. Bilanz) 147.239 155.563 159.673 183.456 Bilanzsumme (lt. Bilanz) 432.601 522.948 535.422 714.585 Anzahl Mitarbeiter 300+ 300+ 300+ 300+ Umsatzrendite (%) 1,6% 1,8% 0,7% 4,0% Umsatzentwicklung -12,8% -25,6% Jahresergebnis Entwicklung -1,2% -70,9% Eigenkapitalquote (%) 34,0% 29,7% 29,8% 25,7% Anlagendeckung / "goldene Bilanzregel" 83,3% 59,2% 45,1% 51,7%

Entwicklung 2020

Der Umsatz im Berichtsjahr von 402,689 Mio. Euro wurde mit 123,745 Mio. Euro (30,7%) (Vorjahr: 228, 381 Mio. Euro; 42,2%) im Eisengeschäft und mit 278,944 Mio. Euro (69,3%) (Vorjahr: 312,623 Mio. Euro; 57,8%) im Nicht-Eisengeschäft erwirtschaftet.

Daraus konnte ein Vorsteuer-Ergebnis von 1,433 Mio. Euro (Rendite 1,2%) (Vorjahr: 1,891 Mio. Euro, Rendite 0,8%) im Eisen- und von 3,455 Mio. Euro (Rendite 1,2%) (Vorjahr: 7,637 Mio. Euro, Rendite 2,4%) im Nicht-Eisen-Geschäft generiert werden.

Die Corona-Pandemie hatte nur begrenzte (finanzielle) Auswirkungen auf das Unternehmen. Die Entwicklung war, abgesehen von dem automobilen Stahlgeschäft in Deutschland, zufriedenstellend. Das risikoaverse Geschäftsmodell bewährte sich erneut als Strategie in sich verändernden Märkten. Das Geschäftsmodell wurde von folgenden Faktoren beeinflusst:

* Niedrigere Marktpreise * Gesunkener Absatz im Automobilgeschäft in April und Mai 2020 * Aluminium-Produktion lag unter Plan * Vertrieb von Rohmaterial war hoch, Zink und Kupfer lagen über den Erwartungen * Seit Juni war eine signifikante Erholung des Marktes zu beobachten.

Die turbulenten und unsicheren Marktverhältnisse setzten sich überwiegend fort. Metalcorp sieht sich als solides Unternehmen, das wichtige Güter für globale Märkte zur Verfügung stellt und ist zuversichtlich, dass dies so bleibt. Die kurzfristige Zuversicht in stabile globale Nachfrage hängt von mehreren Faktoren ab, vor allem dem störenden Einfluss des Coronavirus. Die Gruppe fokussiert sich weiterhin auf nachhaltiges Wachstum, wird weiterhin sondieren (z.B. ob durch besondere Umstände im Markt notleidende Vermögenswerte verfügbar werden) und Nischenmärkte entwickeln so wie bei den Eisen- und Nichteisen-Produkten.

Die Liquiditätssituation der Metalcorp Group mit Cash von 22,45 Mio. Euro wird als gut bezeichnet. Die lang- und kurzfristigen Bankverbindlichkeiten liegen im Plan und die Geschäftsbeziehungen mit den Banken wird gepflegt. Um die Vertriebsaktivitäten weiter auszubauen, werden mit aktuellen und neuen Bankpartnern der Gruppe zusätzliche Kapazitäten für Handelsfinanzierungen entwickelt. Für 2021 stehen keine besonderen Rückzahlungen an.

Entwicklung 2021 und Ausblick

Im ersten Halbjahr 2021 konnte ein Umsatz von 303,585 Mio. Euro (+32,8% ggü. Vj-Zeitraum von 228,832 Mio. Euro) erwirtschaftet und daraus ein Ergebnis nach Steuern von 12,077 Mio. Euro (Vj-Zeitraum 4,094 Mio. Euro) generiert werden, was einer Umsatzrendite von 3,98% (Vj-Zeitraum 1,79%) entspricht. Die Eigenkapitalquote ist von 29,82% auf 25,67% leicht gesunden, da das Fremdkapital mit 155,35 Mio. Euro stärker gestiegen ist als das Eigenkapital mit 23,78 Mio. Euro.

Trotz Corona und damit verbundenen Einschränkungen waren die Geschäfte erfolgreich und die Gruppe erreichte eine Volumensteigerung in allen Geschäftsbereichen. Im zweiten Kerngeschäft Aluminium erreichte die Gruppe die Vorgaben und arbeitet im Drei-Schicht-Betrieb, während sich die Minen den Erwartungen entsprechend entwickeln und nach der Regen-Saison hohe Exporte realisiert werden können. Die Vertriebsaktiviäten entwickeln sich erneut gut, die Marktkonditionen verbessern sich und ermöglichen es die Halbjahres-Vorgaben zu erreichen, unterstützt durch das erworbene Produktionsvermögen. Das Geschäft wurde beinflusst von a) höheren Marktpreisen, b) Aluminium-Produktion traf die Planvorgabe, c) Vertrieb von Rohmaterial war hoch, Zink und Kupfer lagen über den Erwartungen.

Quick-Check Nachhaltigkeit durch imug | rating[ 4 ] ( # _ftn4)

Der Nachhaltigkeitsbeitrag von der Metalcorp Group S.A. wird insgesamt als positiv eingeschätzt. Das Unternehmen verstößt nicht gegen die vom KFM Mittelstandsanleihen FONDS definierten Ausschlusskriterien. Die Metalcorp Group erzielt mit rund 20-30 Prozent Umsatzanteil eine positive Nachhaltigkeitswirkung. Darüber hinaus existieren im Unternehmen Ansätze für die Berücksichtigung von ESG-Aspekten, es fehlt jedoch an einer systematischen Umsetzung.

Anleihe: Bis zu 250 Mio. Euro mit einem Zinskupon von 8,50% p.a. und einer Laufzeit bis 2026[ 5 ] ( # _ftn5)

5-jährige Laufzeit: 28.06.2021 bis 28.06.2026 Zinskupon: 8,50% p.a. Stückelung: Volumen: bis zu 250 Mio. Euro 1.000,- Euro pro Stück Zinstermine: Handelsplatz/Marktsegment: Open Market Segment der Börse Frankfurt jährlich am 28.06. Kündigungsmöglichkeiten seitens des Emittenten: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen ab dem 28.06.2023 zu 104.25%, ab dem 28.06.2024 zu 102,125% und ab dem 28.06.2025 zu 100% des Nennbetrags. Kündigungsmöglichkeiten seitens des Gläubigers, Covenants: Ein Kündigungsrecht (Put-Option) seitens der Anleihegläubiger besteht im Falle eines Kontrollwechsels zu 101,00%. Der Emittent verpflichtet sich des Weiteren zu einer Ausschüttungsbeschränkung von 50%, einer Begrenzung bei der Aufnahme einer künftigen Finanzschuld sowie der Einhaltung einer konsolidierten Eigenkapitalquote von 25% und der Aufrechterhaltung eines Mindestrating bei den Ratingagenturen Standard & Poor's, Fitch oder Moody's. Rang und Besicherung: Die Anleihe ist nicht nachrangig und besichert durch eine vollständige Verpfändung der Aktien der Metalcorp Group S.A. an einen Sicherheitstreuhänder. Verwendungszweck: Allgemeine Unternehmensfinanzierung und Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten Besondere Merkmale: Die Anleihe ist nach deutschem Recht begeben. Fazit und persönliche Meinung der Analysten: "Äußerst attraktive" Bewertung Das Geschäftsmodell überzeugt durch eine risikoaverse Strategie und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Mit dieser Ausrichtung betreibt die Gruppe ein rentables Geschäftsmodell mit einer stabilen Bilanzstruktur. Die Corona-Krise hat das allgemeine Umweltbewusstsein global deutlich verstärkt, sodass Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, auf absehbare Zeit gute Rahmenbedingungen und politische/gesellschaftliche Unterstützung erhalten dürften. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 8,21% p.a. (auf Kursbasis von 101,05% am 01.09.2021 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis Endfälligkeit am 28.06.2026) wird die 8,50%-Metalcorp-Anleihe 21/26 (WKN A3KRAP) als "äußerst attraktiv" (5 von 5 möglichen Sternen) bewertet.

Über dieses KFM-Barometer

Analysten: Andreas Münster, Unternehmensanalyst und Florian Springer, Wertpapieranalyst im Auftrag der KFM Deutsche Mittelstand AG. Erstellt am 01.09.2021, 09:36 Uhr auf Basis einer Analyse der Fundamentaldaten auf Grundlage des Geschäftsberichtes 2020 und des Wertpapierprospektes vom 04.06.2021 der Metalcorp Group S.A. Die Bewertung des KFM-Barometers beruht auf dem von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahren KFM-Scoring, das neben den unternehmensspezifischen Bilanz-Kennzahlen auch die Eigenarten der Anleihebedingungen für verzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen berücksichtigt.

Alle in diesem KFM-Barometer getroffenen Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung. Obwohl eine Aktualisierung des KFM-Barometers bezüglich der hier analysierten Anleihe grundsätzlich in den kommenden zwölf Monaten geplant ist, steht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht fest, ob eine Aktualisierung im angegebenen Zeitraum oder überhaupt stattfindet.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG mit Sitz in Düsseldorf ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2) sowie des europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P). Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring ausgezeichnet. Für ihre anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik wurde die KFM Deutsche Mittelstand AG von Rödl & Partner und dem Finanzen Verlag mit dem Transparenten Bullen 2020 ausgezeichnet.

Über die berechneten Kennzahlen zur betriebswirtschaftlichen Entwicklung (Bilanz, GuV-Rechnung)

Umsatzrendite = Ergebnis nach Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie rentabel das Steuern Unternehmen in der Periode gearbeitet hat. Hinweis: sie ist branchenabhängig und kann nicht verallgemeinert werden. Umsatzerlöse Eigenkapitalquote Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie gut ein Unternehmen Verluste absorbieren kann. = Eigenkapital Hinweis: sie ist branchenabhängig, in der Praxis hat sich jedoch eine Mindestgröße von 20% als gute Richtgröße etabliert. Bilanzsumme Anlagendeckung / Goldene Bilanzregel = Eigenkapital Die Kennzahl gibt an, wieviel des Anlagevermögens durch Eigenkapital gedeckt ist. Ein hoher Wert spricht für ein solide finanziertes Unternehmen. Anlagevermögen

Rechtliche Hinweise und Offenlegung

Diese Veröffentlichung der KFM Deutsche Mittelstand AG stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch einen Rat oder eine persönliche Empfehlung bezüglich des Haltens, des Erwerbs oder der Veräußerung eines Finanzinstruments dar. Vielmehr dient die Veröffentlichung allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen sind unverbindlich und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.

Die KFM Deutsche Mittelstand AG empfiehlt, sich vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts kunden- und produktgerecht beraten zu lassen. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Veröffentlichung stützen. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS, den die KFM Deutsche Mittelstand AG berät, hält das in dem im Artikel genannte Wertpapier zum Zeitpunkt des Publikmachens des Artikels in seinem Portfolio. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS, den die KFM Deutsche Mittelstand AG berät, hält das in dem im Artikel genannte Wertpapier zum Zeitpunkt des Publikmachens des Artikels in seinem Portfolio. Es ist Mitarbeitern der KFM Deutsche Mittelstand AG untersagt, Wertpapiere zu halten, die auch im Portfolio eines der von der KFM Deutsche Mittelstand AG initiierten Fonds enthalten sind. Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist weder in Wertpapieren, die im Portfolio eines der von der KFM Deutsche Mittelstand AG initiierten Fonds enthalten sind, noch in den von ihr initiierten Fonds selbst investiert. Die KFM Deutsche Mittelstand AG und der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS profitieren von steigenden Anleihekursen. Aufgrund der Bekanntheit und Verbreitung des KFM-Barometers hat die darin zum Ausdruck gebrachte Bewertung möglicherweise einen Einfluss auf den Kurs der analysierten Anleihe. Mit dem KFM-Scoring wird analysiert, ob die Qualität des Finanzinstruments und die Bonität des Emittenten ein Investment im Rahmen des Portfolio-Managements für die initiierten Fonds zulassen. Schließt diese Prüfung für die Fonds positiv ab und veröffentlicht die KFM Deutsche Mittelstand AG ein KFM-Barometer, hat der Emittent durch Abschluss eines Vertrags mit der KFM Deutsche Mittelstand AG die Möglichkeit, ein KFM-Barometer-Siegel entgeltlich zu erwerben und werblich zu nutzen. Ausführliche produktspezifische Informationen zum Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (FINEXIS S.A., 25A, boulevard Royal L-2449 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg oder bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien) und über die Homepage des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS http://www.dma-fonds.de erhältlich. Ausführliche produktspezifische Informationen zum Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (Monega KAG, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, www.monega.de) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz der Republik, 60325 Frankfurt am Main) und über die Homepage des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS http://www.ema-fonds.de erhältlich. Die Zuverlässigkeit der zur Analyse herangezogenen Informationsquellen wurde nicht überprüft, so dass letztlich Zweifel an der Zuverlässigkeit aller erwähnten Informationsquellen nicht ausgeräumt werden konnten. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/ oder der Verbreitung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernehmen die Verwaltungsgesellschaften und die KFM Deutsche Mittelstand AG keine Haftung. Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) bieten wir Ihnen ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS) an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage im Impressum.

*Die Informationen und Meinungen durch "imug | rating" geben nicht die Meinung der KFM Deutsche Mittelstand AG wieder, so dass diese entsprechend keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt.

