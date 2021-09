Köln (ots) - Eine Preview der 1. Folge können Sie im Media Hub der Mediengruppe RTL abrufen. Dort finden Sie auch O-Töne der Löwen sowie ein ausführliches Podcast-Gespräch mit den Gast-Löwen von Ankerkraut.87% der Deutschen kennen die Gründer-Show "Die Höhle der Löwen", 77% sehen die Sendung zum Teil als ein gutes Sprungbrett für Start-up-Unternehmen und gut jede:r Dritte hat schon mal ein Produkt aus der Sendung gekauft.* Starke Zahlen, die sich zur 10. Staffel des mehrfach preisgekrönten VOX-Formats sehen lassen! Und endlich kehrt "Die Höhle der Löwen" am Montag, 6.9. um 20:15 Uhr zurück auf den VOX-Bildschirm. In den acht neuen Folgen warten auf das Löwen-Rudel wieder neueste Innovationen, kämpferische Gründer:innen und hart verhandelte Deals. Pro Pitch sitzen fünf Investor:innen in der Höhle, darunter zum einen die bekannten Löwen: Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer, Beauty-Expertin Judith Williams, Medienunternehmer Georg Kofler, Handelsmogul Ralf Dümmel, Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Orthomol-Geschäftsführer Nils Glagau und Green-Tech-Investor Nico Rosberg. Zum anderen haben die Gründer:innen erstmals die Gelegenheit, ihre Erfindung vor den Gast-Löwen Anne und Stefan Lemcke von der Geschmacksmanufaktur Ankerkraut zu präsentieren, die 2016 in der 3. Staffel als Teilnehmer noch auf der anderen Seite der "Höhle der Löwen" standen.Die neue Staffel stellt die Löwen direkt in der Auftaktfolge vor eine musikalische Herausforderung: Rui (35, Ingenieur) und Carlos Duarte Ramalheiro (41, Diplom-Musikpädagoge) präsentieren "Classplash", ein Unternehmen für Musik-Lern-Apps für Kinder. "Ich entwickelte ein Konzept mit meinen Schülern und Schülerinnen und bewarb mich bei einem internationalen Lehrerwettbewerb. Das Resultat: Ich erhielt die Auszeichnung als innovativster Lehrer der Welt. Diese Auszeichnung hat unser Leben verändert, denn von nun an hatten wir ein großes Ziel", so Carlos. Insgesamt haben die Brüder sechs Apps für unterschiedliche Musikinstrumente und unterschiedliche Altersstufen entwickelt. Auch für die Investor:innen haben sie Blockflöten und Ukulelen im Gepäck und bitten zum gemeinsamen Konzert. Wer trifft den richtigen Ton?Außerdem in Folge 1: Das kulinarische Highlight der Folge bringen die Gründerinnen Arzu Bulut (48), Yudum Korkut (33) und Constanza Hörrmann (26) mit "Osmans Töchter" in die Höhle. Die türkischen Meze im Glas bestehen den Geschmackstest der Löwen mit Bravour. Dagmar Wöhrl ist sogar zu Tränen gerührt. Vergießt die Löwin Tränen der Enttäuschung oder der Freude?Zudem wollen diese Start-ups in der ersten neuen Folge bei den Investor:innen punkten: "ASTALEA" (Aroma-Duftstein für das Auto) und "LAUFMAUS". Außerdem gibt es für die Zuschauer:innen ein Wiedersehen mit "ArtNight" aus Berlin.VOX zeigt die acht neuen Folgen "Die Höhle der Löwen", moderiert von Amiaz Habtu, ab 6. September 2021 immer montags um 20:15 Uhr. Im Anschluss an die VOX-Ausstrahlung ist die Gründer-Show auf TVNOW abrufbar. Außerdem zeigt ntv freitags um 20:15 Uhr und VOXup freitags um 23:15 Uhr die aktuelle DHDL-Folge von Montag als Wiederholung. Für hörgeschädigte Zuschauer:innen besteht wieder die Möglichkeit, "Die Höhle der Löwen" mit Untertiteln zu sehen.Im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche zeigt VOX am 4.10. direkt im Anschluss an "Die Höhle der Löwen" um 22:50 Uhr ein "Prominent! Spezial"; darin erfahren die Zuschauer:innen, wo sich die Löwen in und außerhalb ihres Kernbereiches engagieren. Denn Nachhaltigkeit ist mehr als nur Umweltschutz. Dagmar Wöhrl spricht zum ersten Mal über die traurige Geschichte hinter ihrem Engagement für AIDS-WAISE in Afrika. Nils Glagau musste nach dem Tod seines Vaters plötzlich das Familienunternehmen leiten. Ihm hilft es, sich ganz auf sich zu konzentrieren und genau das will er jetzt an seine Gründer:innen weitergeben. Judith Williams engagiert sich nachhaltig, das spiegelt sich in ihrer Firma in Innsbruck wider. Gemeinsam mit Georg Kofler begibt sie sich auf eine gemeinsame Wanderung, denn die Berge und die Natur spielen im Leben des Medienmoguls Kofler eine wichtige Rolle. In die Zukunft investieren, das liegt Ralf Dümmel am Herzen. Er engagiert sich nicht nur für Kinder, auch in seinem eigenen Betrieb sind es vor allem die Auszubildenden, auf die er achtet.*Basis: Kenner der Sendung (n=854)Quelle: DATA Alliance / forsa Onlinebefragung, n=1.005 deutschsprachige Personen ab 14 JahrePressekontakt:Katrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/5008868