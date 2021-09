Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag weiter moderat im Plus tendiert. Der ATX hielt gegen 14.15 Uhr mit einem Aufschlag von 0,50 Prozent auf 3.637,87 Punkte. Der ATX-Prime lag mit einem Plus von 0,42 Prozent bei 1.841,62 Zählern.Auch an anderen Börsen in Europa gab es Gewinne. Nachdem zuletzt auch die Zinsängste etwas zerstreut wurden, profitieren die Märkte nun von der Aussicht auf eine Erholung ...

