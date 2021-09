Hamburg (ots) - Kreuzfahrerherzen schlagen ab jetzt höher: endlich steht der Termin für die nächsten Hamburg Cruise Days fest. Von Freitag, den 19. bis Sonntag, den 21. August 2022 wird der Hamburger Hafen wieder ganz im Zeichen der Kreuzfahrt stehen und den Traumschiffen eine weltweit einmalige Bühne bieten.Die Hamburg Cruise Days sind das stimmungsvollste Publikumsevent der Kreuzfahrtszene in Europa, wenn nicht gar weltweit. Die letzten Hamburg Cruise Days im Jahr 2019 zählten rund 500.000 begeisterte Besucher*innen. Auch 2022 wird die Hafenkante in Hamburg wieder eine maritime Flaniermeile mit kulinarische Highlights und ausgesuchtem Entertainment werden und natürlich den Kreuzfahrtschiffen als die eigentlichen Stars eine Bühne bieten. Nach einer pandemiebedingten Verlegung kehrt das Traumschiff-Event im August 22 an die Elbe zurück, erzeugt spektakuläre Bilder und macht Hamburg für ein Wochenende wieder zum Zentrum der internationalen Kreuzfahrtbranche. Die Veranstaltung sendet ein deutliches Signal auch für den Neustart des Kreuzfahrtstandortes Hamburg aus, stärkt die Innovationskraft dieser maritimen Branche und fördert so eine umweltverträgliche Weiterentwicklung des Kreuzfahrtsegments. Das Event versteht sich auch als Impulsgeber für Themen der Branche oder in der Stadt und schafft aktiv eine Plattform für Dialoge.Durch den Termin im Sommer bieten die Hamburg Cruise Days sowohl gestandenen Kreuzfahrer*inne als auch Familien die Möglichkeit für einen maritimen Kurztrip an die Elbe beziehungsweise einen Tagesausflug von Nord- und Ostsee. Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH, bringt die Bedeutung für die Tourismusbranche zum Ausdruck: "Die Nachfrage von vielen Kreuzfahrtbegeisterten und von der Reiseindustrie nach den Hamburg Cruise Days ist hoch. Das unterstreicht die vorhandene Sehnsucht nach Hamburg und der besonderen Atmosphäre im Hafen zu den Hamburg Cruise Days."Die Veranstalter uba und redroses communications versprechen den Hamburgern und allen Gästen der Stadt für das kommende Jahr eine atmosphärische und zeitgemäße Veranstaltung, bei der Sicherheit und Hygiene gewährleistet sein werden. Alles mit dem Ziel, unvergessliche und unbeschwerte Momente auf den Hamburg Cruise Days zu erzeugen. Mehr Informationen zum kommenden Event unter www.hamburgcruisedays.de. Inspirationen, Anregungen und Angebote zum Kreuzfahrtstandort Hamburg finden sich schon jetzt unter www.hamburg-tourismus.de/kreuzfahrt.Pressekontakt:Hamburg Tourismus GmbHJulia BankusProjekt Managerin Media RelationsTel.: +49 40 30051 495bankus@hamburg-tourismus.deOriginal-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75051/5008896