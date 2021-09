München (ots) -- Janniks Liebes- und Kuppelplan- Geht da was zwischen Lisa und Domenik?- Zwei männliche Granaten bringen die Islanderinnen in Wallung- "Love Island", heute, 1. September 2021, 22:15 Uhr bei RTLZWEIDas Liebesdrama rund um Jannik geht fröhlich weiter. Wie ein Flummi hüpft der 26-Jährige emotional zwischen seinem Couple Lena und Andrina hin und her. Der Kölner mag halt beide Islanderinnen und kann sich einfach nicht entscheiden. Aber vielleicht geht ja sein frisch ausgecheckter Liebesplan auf? Einfach Philipp mit Lena verkuppeln und sein Dilemma hat ein Ende. Auch Lena versucht sich als Amor und setzt Domenik auf Lisa an. Doch vielleicht sind alle Kuppelversuche umsonst, denn zwei neue männliche Granaten ziehen in die Villa ..."Ran da!" - Jannik setzt Philipp auf Lena an!Lena oder Andrina? "Ich bin so am struggeln", Jannik bespricht sich mit Domenik und Philipp und berichtet von der Nacht mit seinem Couple Lena: "Da ging so ein bisschen was. Also mehr Körperkontakt, als die Nacht davor. Ich will heute mal ein bisschen in die Vollen gehen bei beiden. Ich kann irgendwie keine klare Entscheidung treffen, weil ich beide cool finde. Schwierig! Ich muss mit Lena noch mal quatschen. Aber Andrina hätte ich gestern gerne nochmal geküsst." Eine ausweglose Situation? Nicht für Jannik. Der setzt einfach Philipp auf sein Couple an: "Ran da!" Aber matcht das überhaupt? "Lena ist optisch auf jeden Fall auch mein Typ!", so Philipp. Ok, wenn das klappt, wäre Jannik seine Liebessorgen los: "Das wäre sehr hilfreich. Ich würde das total unterstützen. Wenn er Lena kennenlernen möchte, dann kann er das auch gerne machen - auch wenn ich sie auch mag. Aber ich mag halt die Andrina auch sehr. Aber dann kann ich mich viel mehr auf Andrina fokussieren!" Und so dauert es nicht lange, da sitzen Philipp und Lena lachend und quatschend auf einem Daybed ..."Mach einfach mal die Augen auf!"Domenik ist zwar schüchtern, aber nicht unsensibel. Traurig gesteht er Lena, dass Sina ihn gestern abserviert hat. Lena macht ihm daraufhin eindringlich klar, dass sein Couple ja nicht die einzige Islanderin ist: "Fixiere dich nicht die ganze Zeit. Mach einfach mal die Augen auf. Vielleicht gibt es ja hier noch jemand, der dich interessiert". Domenik will wissen auf wen Lena anspielt und überlegt: "Du meinst Lisa!?" Bingo! Domenik fasst sich ein Herz und sucht das Gespräch mit der Blondine. Die Bremerin freut sich sehr über seine Initiative: "Ich habe schon gesagt, dass du optisch meinem Typ entspricht!" Und auch bei Domenik rührt sich was: "Wenn ich hier mit dir so liege, ist das alles so locker! Bei Sina war das nie so!"Fummel frei: Die Mädels dürfen an die neuen Granaten ran"Islanderinnen, jetzt dürft ihr schamlos fummeln!", liest Sarah vor. Hinter einer Wand mit Löchern stehen die beiden neuen männlichen Granaten versteckt, die darauf warten von den Mädels entdeckt zu werden. Der feurige BWL-Student und Barkeeper Kaan (26) aus Stuttgart und der charmante 22-jährige Fitnesstrainer Dennis aus Bad Soden Salmünster bringen die Mädels in der Villa dabei ordentlich ins Schwitzen. Unter Beobachtung der anderen Jungs vom Balkon aus, dürfen die Islanderinnen drauf los fummeln. Die freuen sich sehr über das Ertasten der strammen Muskeln der neuen Granaten. "Das fühlt sich auf jeden Fall gut an", so Lisa. Auch Andrina langt genüsslich zu: "Das ist auf jeden Fall alles sehr stramm hier. Ich will wissen, wer dahinter steht!". Die zwei neuen Granaten Dennis und Kaan genießen die volle Aufmerksamkeit der Frauen. Nur die anderen Jungs gucken doof aus der Wäsche und sind nicht glücklich, dass ihre Couples die Anfass-Aktion so sehr genießen. "Das war nicht schön anzusehen!", beklagt sich Jannik.Nachdem Dennis und Kaan auf Herz und Nieren ertastet wurden, geht es mit den Islanderinnen zum Kennenlernen in die Lounge-Ecke im Garten. Fazit: "Ich fand Lena sehr sehr attraktiv, also wirklich, top Frau, sie hat mich gecatched durch ihre Augen", schwärmt Dennis. "Kaan ist schon die richtige Richtung: groß, Tattoos, Bart, ist schon alles dabei", grinst Sina. Der Stuttgarter steht auf Frauen, die wissen was sie wollen und so haben es ihm Sina und Andrina angetan. Das merkt auch Lisa und steckt Andrina: "Der steht voll auf dich!". Die ist dem Barkeeper gegenüber auch nicht abgeneigt: "Kaan ist wirklich sympathisch und nett und versucht Schwung in die Bude zu kriegen"."Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 30. August, um 20:15 Uhr und ab 31. August immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW (https://www.tvnow.de/shows/love-island-14974) verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"RTLZWEI verlängert mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Sommer. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa eine legendäre Zeit voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive "Love Island"-App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5008907