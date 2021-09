Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Aktie von Roche hat imposante Monate hinter sich. Seit Anfang Mai ging es rasant nach oben. Unterstützt wurde die Rallye immer wieder von guten Nachrichten. Zum Ende der vergangenen Woche gab es aber auch eine negative Meldung. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.