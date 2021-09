1. Discount-Call-Optionsschein auf Goldman Sachs In einen Call-Optionsschein auf die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs steigen die Derivateanleger überwiegend ein. Am Montag erreichte die Aktie der Investmentbank mit 357,10 Euro ein neues All-Time-High. Gegenwärtig notiert die Aktie mit einem Tagesplus von 0,6% bei 351,10 Euro. 2. Call-Optionsschein auf NVIDIA Die mit Abstand häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax finden zur Wochenmitte in einem Call-Optionsschein auf NVIDIA statt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...