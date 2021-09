31x August hat es bisher in der ATX TR-Geschichte gegeben und vor Monatsbeginn 2021 lag der Schnitt bei -0,76 Prozent. Mit dem 3,99-Prozent-Plus im August 2021 hat sich die durchschnittliche Performance über alle 31 Jahre auf -0,61 Prozent verbessert. Der August rangiert damit aber weiterhin nur auf Nr. 11 der 12 Monate. Schlusslicht ist der nun startende September mit -1,56 Prozent im Schnitt von 30 Jahren. In der August-Einzelaktiensicht aller aktuellen ATXPrime-Titel bleibt trotz eines August-2021-Minus Addiko Bank vorne, dies mit durchschnittlich +4,84% in 3 Jahren. Dahinter bleibt die Strabag mit nun +3,21 Prozent in 14 Jahren. Verbund ist der beste ATXFive-Titel, dies mit +1"51 Prozent in 33x August. Bisher gab es an einem 1. September 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist ...

