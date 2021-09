In einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die neue 8,50%-Anleihe 2021/26 der Metalcorp Group S.A. (WKN A3KRAP) - wie schon die früheren Anleihen des Unternehmens - von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG als "äußerst attraktiv" mit der bestmöglichen Anzahl von 5 KFM-Sternen eingestuft.

Das Geschäftsmodell überzeuge laut KFM-Analysten durch eine risikoaverse Strategie, einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und einem rentablen Geschäftsmodell mit stabilen Bilanzstruktur. Die Corona-Krise habe das allgemeine Umweltbewusstsein global deutlich verstärkt, sodass Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, auf absehbare Zeit gute Rahmenbedingungen und politische/gesellschaftliche Unterstützung erhalten dürften, so die KFM-Anleiheexperten. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 8,21% p.a. (auf Kursbasis von 101,05% am 01.09.2021 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis Endfälligkeit am 28.06.2026) erhält die Anleihe von den Analysten 5 von 5 möglichen Sternen.

Metalcorp-Anleihe 2021/26

ANLEIHE CHECK: Die Metalcorp-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3KRAP3) wird jährlich mit 8,50% verzinst und hat ein platziertes Gesamtvolumen in Höhe von 250 Mio. Euro. Der jährliche Zinstermin ist der 28. Juni 2021, die Laufzeit endet am 28.06.2026. Die Anleihe ist besichert durch eine vollständige Verpfändung der Aktien der Metalcorp Group S.A. an einen Sicherheitstreuhänder. Die Stückelung der Anleihe beträgt 1.000 Euro und sie notiert im Segment Quotation ...

