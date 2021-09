Mainz (ots) - Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die derzeitige Corona-Strategie und den steigenden Druck auf Ungeimpfte, am Donnerstag, 2. September 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen / Moderation: Britta Krane.Eine Impfpflicht soll es nicht geben, beteuern Politiker. Doch der Druck auf Ungeimpfte steigt: Restaurantbesitzer und Hoteliers wollen in Rheinland-Pfalz selbst festlegen dürfen, ob sie ihre Türen nur für Geimpfte und Genesene öffnen. Dann aber bitte ohne Auflagen wie Maske und Abstand. Mehr Umsatz, mehr Freiheit - und mehr Schutz? Ist 2G die richtige Strategie gegen die 4. Welle? In immer mehr Bundesländern wird das so gesehen. "Zur Sache Rheinland-Pfalz" fragt die rheinland-pfälzische Landesregierung, trifft Fußballfans und einen Impfskeptiker - der möglicherweise demnächst sein Bier daheim trinken muss statt in seiner Lieblingswirtschaft.Weitere Themen der Sendung:- "Zur Sache" will's wissen - Leben nach der Flut im Weinort Dernau- "Zur Sache" hilft - Wo kann eine kleine Lackiererei Hilfe beantragen?- "Zur Sache"-Serie zur Bundestagswahl: "Wofür steht ihr?" - Die Spitzenkandidat*innen aus Rheinland-Pfalz- "Was macht ihr für uns?" - Bürger fragen, Parteien antworten- Personalmangel am Hahn - Beschäftigte schlagen Alarm- Kein einfacher Ritt - Investor will einen Reiterhof bauen"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.Pressekontakt:Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5009002