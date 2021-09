Wir befinden uns derzeit ja in einer eher nachrichtenarmen Zeit in Bezug auf neue Unternehmenszahlen. Dennoch gibt es Tag für Tag neue Entwicklungen, die uns eben auch neue Anlage-Chancen eröffnen. So haben viele der zuvor dramatisch gefallenen Tech-Aktien aus China zuletzt wieder Boden gut machen können. Unsere Ende Juli vorgestellte Abstauberliste, die Ihr auch heute noch kostenlos anfordern könnt, hat hier wertvolle Dienste geleistet. Und nach wie vor liefert sie die bestmögliche Orientierung, um von dem von uns erwarteten China-Turnaround zu profitieren. Seht Euch hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.