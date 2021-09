Google, Apple, Microsoft und JPMorgan heißen einige der Unternehmen, die US-Präsident Joe Biden im Rahmen des jüngst abgehaltenen "White House Cybersecurity Summit" zu sich zitierte, um das immer drängendere Problem der Cyberkriminalität zu besprechen. Die Bekenntnisse der Tech- und Finanzriesen fielen ambitioniert aus: Apple versprach, tiefgreifende Sicherheitsmaßnahmen zu etablieren, Google will in fünf Jahren zehn Milliarden Dollar in Cybersecurity investieren, Microsoft sogar 20 Milliarden. ...

