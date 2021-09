DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 2. September (vorläufige Fassung)

=== 02:00 DE/Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Streikbeginn in Personenverkehr 07:30 DE/Bundestags-Finanzausschus, Sitzung zu Fluthilfe und Steuerzinsurteil, Berlin *** 08:30 CH/Verbraucherpreise August PROGNOSE: +0,7% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vj *** 09:00 CH/BIP 2Q PROGNOSE: +1,7% gg Vq zuvor: -0,5% gg Vq *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juli 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Presseveranstaltung zur geplanten Batteriezellproduktion, Kaiserslautern *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli Eurozone PROGNOSE: +1,3% gg Vm/+11,0% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vm/+10,2% gg Vj *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 345.000 zuvor: 353.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,4% gg Vq 1. Veröff.: +2,3% gg Vq 1. Quartal: +4,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,9% gg Vq 1. Veröff.: +1,0% gg Vq 1. Quartal: -2,8% gg Vq *** 14:30 US/Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -70,90 Mrd USD zuvor: -75,75 Mrd USD *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,5% gg Vm 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der Community Foundation of Greater Birmingham - EU/Treffen der Außenminister (bis 3.9) ===

