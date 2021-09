DJ Markit: US-Industrie zeigt im August nachlassende Tendenz

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat im August im Vergleich zum Vormonat abgenommen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 61,1 von 63,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 61,2 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 61,2 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Zwar verzeichneten US-Wareproduzenten im August dank einer erneut lebhaften Nachfrage weiterhin deutliche Zuwächse bei der Produktion und den Auftragseingängen. "Allerdings sorgten Produktionseinschränkungen aufgrund von Materialknappheit für weiteren Druck auf die Kapazitäten, da die Arbeitsrückstände fast rekordverdächtig anstiegen", sagte IHS-Senior-Ökonom Siân Jones. "Die Unternehmen hatten nicht nur Schwierigkeiten bei der Abwicklung zu erledigen, sondern waren auch mit einem weiteren Anstieg der Kosten konfrontiert."

