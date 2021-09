Original-Research: Vita 34 AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Vita 34 AG



Unternehmen: Vita 34 AG

ISIN: DE000A0BL849



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.09.2021

Kursziel: 21,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Verbessertes Marketing führt erneut zu zweistelligem Wachstum

Vita 34 hat gestern den Q2-Bericht veröffentlicht und damit auch die Jahresziele bestätigt.



Umsatz zweistellig gewachsen: Im zweiten Quartal stiegen die Erlöse mit +11,4% yoy zweistellig auf 5,4 Mio. Euro und damit stärker als von uns erwartet (MONe: +6,6% yoy). Dabei kommt das Wachstum vor allem aus der DACH-Region, in der Vita 34 laut Management erneut stark von den erhöhten Marketingaktivitäten profitierte. Nach unserem Verständnis hat das Unternehmen die verschiedenen Touchpoints der Customer Journey deutlich verbessert, sodass letztlich auch die Effizienz der Marketingmaßnahmen (u.a. Google Ads, Social Media) signifikant stieg. Zudem gehen wir davon aus, dass Vita 34 einen steigenden Anteil von Vertragsabschlüssen des 'VitaPUR'-Modells verzeichnete. Da das Unternehmen hierbei neben dem Nabelschnurblut auch Gewebe einlagert, erhöht sich auch der Umsatz pro Vertragsabschluss. In den südeuropäischen Märkten dürfte das Umsatz-niveau stabil geblieben sein.



Ergebnis durch Transaktionskosten temporär belastet: Auf Ergebnisebene erzielte Vita 34 ein EBITDA i.H.v. 1,0 Mio. Euro (Vj.: 1,4 Mio. Euro; MONe: 1,3 Mio. Euro), dass deutlich von den Kosten aus dem geplanten Zusammenschluss mit PBKM geprägt ist. In Q2 fielen dadurch 0,5 Mio. Euro Transaktionskosten an. Zudem investierte Vita 34 verstärkt in Marketingaktivitäten, wodurch die Vertriebsaufwendungen um 0,3 Mio. Euro stiegen. Bereinigt um die Kosten des Mergers lag das EBITDA mit 1,5 Mio. Euro trotz der ausgeweiteten Vertriebsaktivitäten auf Vorjahresniveau. Bei höher als erwarteten Abschreibungen von 0,8 Mio. Euro, einem nahezu unveränderten Finanzergebnis (-0,03 Mio. Euro) sowie einem etwas erhöhten Steueraufwand (-0,15 Mio. Euro vs. -0,05 Mio. Euro im Vj.) reduzierte sich das Nettoergebnis auf -0,01 Mio. Euro (Vj.: 0,62 Mio. Euro). Der operative Cashflow stieg trotz der etwas geringeren Profitabilität in H1 auf 2,4 Mio. Euro (Vj.: 1,8 Mio. Euro), da Vita 34 hier von einer Normalisierung der Lagerhaltung nach dem pandemiebedingten Aufbau von Vorräten im Vorjahr profitierte. Die liquiden Mittel blieben aufgrund von u.a. leicht erhöhten Investitionen in Sachanlagen (+0,3 Mio. Euro yoy in u.a. Einlagerungstanks) mit 10,7 Mio. Euro weitestgehend stabil.



Jahresziele bestätigt: Für das Gesamtjahr geht der Vorstand unverändert von einem Umsatz zwischen 20,3 und 22,3 Mio. Euro sowie einem um die Kosten des Zusammenschlusses adjustierten EBITDA von 5,5 bis 6,1 Mio. Euro aus. Wir haben aufgrund der über unseren Erwartungen liegenden Umsatzentwicklung die Erlösprognose leicht angehoben und gehen nun von einem Zieleinlauf am oberen Ende der Bandbreite aus. Auf Ergebnisebene rechnen wir aufgrund von gestiegenen Marketingausgaben und Transaktionskosten nun mit etwas höheren OPEX (2021e: 11,3 Mio. Euro vs. zuvor 10,8 Mio. Euro). Darüber hinaus haben wir unsere Abschreibungsprognosen angepasst.



Fazit: Vita 34 hat insbesondere auf Umsatzebene erfreuliche Q2-Zahlen berichtet. In den nächsten Wochen dürfte nun zunehmend der Zusammenschluss mit PBKM in den Fokus der Equity Story rücken (vgl. Comment 16.07.2021). Nach Vollzug des Zusammenschlusses werden wir unser Bewertungsmodell umfassend überarbeiten.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. +++



