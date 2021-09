Die Steinhoff-Aktie steht mit knapp 20 Cent so hoch wie seit über drei Jahren nicht mehr. Anleger hoffen, dass der seit 2017 in einem Bilanz-Skandal verwickelte Konzern noch eine Zukunft hat. Eine Entscheidung naht.Der hoch verschuldete und existenzgefährdete Möbelkonzern Steinhoff steht am 3. und 6. September seinen Gläubigern gegenüber. Zur Abstimmung steht ein 1,426 Milliarden schweres Vergleichspaket. ...

