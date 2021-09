Im Jubiläumsjahr ihres hundertjährigen Bestehens stellt die Steeper Group, ein weltweit führender Hersteller von Prothesen, ihr neuestes myoelektrisches System vor. Dabei handelt es sich um ein langlebiges, leistungsstarkes Prothesensystem für die oberen Gliedmaßen, das auf der Leistungsfähigkeit der bewährten myoelektrischen Technologie basiert und Patienten und Ärzten in aller Welt echten Nutzen zu einem bezahlbaren Preis bietet.

The Steeper Upper Limb Myoelectric System offers a secure grip via the Myo Kinisi hand, an enhanced cosmetic appearance and is powered by one of the most powerful battery systems on the market. (Photo: Business Wire)

Das myoelektrische System von Steeper wurde für den Alltag entwickelt und umfasst die neue Myo Kinisi Hand, die einfach zu steuerndes, schnelles Greifen ermöglicht und eine starke Griffkraft bietet. Mit ihr lassen sich die Aktivitäten des Alltags problemlos ausführen. Darüber hinaus bietet sie den zusätzlichen Vorteil einer automatischen Greiffunktion, die es dem Benutzer ermöglicht, schwer zu haltende Gegenstände mit sichererem Griff zu fassen. Die Hand wird durch fortschrittliche Myoelektroden ergänzt, die für eine höhere Genauigkeit und Verstärkungssteuerung sorgen. Sie wird durch das neue, leistungsstarke System S-Charge mit integriertem 3500-mAh-Akku angetrieben, der zu den leistungsstärksten auf dem Markt zählt. Abgerundet wird die Prothese durch den kosmetischen Handschuh "Elegance Plus", der speziell als Ergänzung für die Myo Kinisi Hand entwickelt wurde.

Paul Steeper, CEO der Steeper Group und von SteeperUSA, merkte dazu Folgendes an: "Unsere Kunden haben sich schon seit geraumer Zeit ein neues myoelektrisches System gewünscht. Wir haben unser innovatives Wissen über Prothesen für die oberen Gliedmaßen dazu genutzt, das myoelektrische System weiterzuentwickeln. Dabei haben wir die neuesten Erkenntnisse im Bereich Produktdesign berücksichtigt und die Superkondensatortechnologie sowie moderne Materialien wie Titan eingesetzt, um eine höhere Festigkeit zu erreichen."

Die Patienten werden sich über die verbesserte kosmetische Wirkung des Silikonhandschuhs Elegance Plus freuen, der eigens für die Myo Kinisi Hand entwickelt wurde. Eine interne verstärkte Netzschicht erhöht die Lebensdauer selbst bei hoher Aktivität; ein verbessertes realistisches Hautbild wird durch Verbesserungen an den Knöcheln, Gelenken und Fingernägeln erreicht. Der Handschuh Elegance Plus ist in 19 TrueFinishTM-Farbtönen erhältlich.

Ärzte können die Myo Kinisi Hand so programmieren, dass sie mithilfe von fünf Betriebsarten genau an die Präferenzen der Patienten angepasst werden kann. Mit dem Steeper Konfigurationsgerät, das eine einfach zu bedienende Programmiervorrichtung mit drei Tasten und ein gut lesbares Display aufweist, können Feinjustierungen der Steuerungsparameter vorgenommen werden.

Paul Steeper bemerkte abschließend: "Das myoelektrische System von Steeper bietet Ärzten und Anwendern eine größere Auswahl an langlebigen, zuverlässigen und einfach zu bedienenden Prothesen. Die Myo Kinisi Hand bietet dank bewährter Technologie eine hervorragende Griffkraft. Der Handschuh Elegance Plus wird mit seiner verbesserten Oberfläche und seiner hautähnlichen Beschaffenheit gewiss eine Vielzahl von Anwendern ansprechen. In Verbindung mit unseren modernsten Myoelektroden und dem Akkusystem S-Charge mit noch höherer Kapazität werden die Anwender direkt von diesen Innovationen profitieren. Patientenversuche haben sich als erfolgreich erwiesen: Die Anwender berichten von der verbesserten Steuerung, welche die Myo Kinisi Hand bietet, wobei sie ein Steuerverfahren verwenden, mit dem sie bereits vertraut sind. Somit kann die Hand einfach und leicht genutzt werden."

Die Steeper Group firmiert in den USA und in Kanada als SteeperUSA.

Weitere Informationen über das myoelektrische System von Steeper und über unsere sonstigen Prothesen für die oberen Gliedmaßen finden Sie unter www.steepergroup.com bzw. unter www.steeperusa.com.

Bildunterschrift: Steeper Upper Limb Build ermöglicht einen festen Griff und zeichnet sich durch ein verbessertes kosmetisches Erscheinungsbild aus. Das Produkt wird mit einem der leistungsstärksten Akkusysteme auf dem Markt betrieben.

Für weitere Informationen über die Feierlichkeiten anlässlich unseres hundertjährigen Jubiläums und über unsere Produktionsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte unter folgender Adresse an Frances Beattie, Head of Marketing: marketingteam@steepergroup.com oder telefonisch unter der Rufnummer 0113 270 4841.