Cathie Wood hat den gestrigen Kurssturz bei Zoom zum massiven Ausbau ihrer Position genutzt. Laut Medienberichten sammelte die Gründerin der Investmentgesellschaft Ark Invest am Dienstag Zoom-Aktien im Wert von mehreren Millionen Dollar ein. DER AKTIONÄR verrät, ob Anleger jetzt ebenfalls wieder zugreifen sollten. Wie CNBC berichtet, hat Cathie Wood am Dienstag 157.000 Aktien von Zoom Video in den Flaggschiff-ETF Ark Innovation und weitere 36.000 Zoom-Aktien in den Ark Next Generation ETF aufgenommen. ...

