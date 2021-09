Tagesausblick für 02.09.: DAX weiter labil. Delivery Hero und Nel auf dem Einkaufszettel!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Nach positiven Vorgaben aus Asien eröffneten die Aktienmärkte in Europa deutlich im Plus. Bereits am Vormittag bröckelten allerdings die Gewinne. Nach dem Dienstleistungssektor fiel heute auch der Caixin Stimmungsindikator für die chinesische Industrie schwach aus. Am Nachmittag folgten schwache US-Arbeitsmarktdaten. So schloss der DAX 0,15 Prozent leichter bei 15.815 Punkten. Der EuroStoxx50 schlug sich deutlich besser und konnte rund 0,6 Prozent auf 4.220 Punkte zulegen.

Nach dem gestrigen Renditeanstieg an den europäischen Rentenmärkten pendelten sie sich heute im Bereich des gestrigen Schlussstands ein. In den USA zeigte sich ein vergleichbares Bild. Der ADP-Arbeitsmarktbericht fiel heute schwächer aus, als von vielen Experten erwartet und spricht eher gegen eine baldige Rückführung der Fed-Wertpapierkäufe. Der Ölpreis präsentierte sich derweil im Vorfeld der heute anstehenden OPEC+ Entscheidung über die künftige Fördermenge mit deutlichen Abschlägen. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil sackte dabei in den Bereich von 70,50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Altaktionär DN Capital verkaufte 2,3 Millionen Auto1-Aktien. Kurz nach der Eröffnung sackte die Aktie zeitweise auf EUR 36. Am Nachmittag griffen allerdings zahlreiche Investoren wieder zu und trieben den Börsenneuling ins Plus. Batteriematerialien sind für BASF eines der Wachstumssegmente. Um vom Wachstum in China zu profitieren gründete der Chemieriese in China ein Joint Venture mit Shanshan. Die Aktie gab dennoch nach und setzte auf der wichtigen Unterstützungsmarke bei EUR 64,50 auf. Delivery Hero setzte den gestern gestarteten Aufwärtstrend heute fort und peilt nun die Marke von EUR. 130 an. Die Deutsche Lufthansa startet Sonderflüge wegen des fünftägigen Bahnstreiks. Die Aktie stagnierte dennoch auf niedrigem Niveau. Nel erhält einen Auftrag von Everfuel zur Lieferung einer Wasserstoff-Tankstelle was Anleger mit einem leichten Kursaufschlag quittierten. Symrise beteiligt sich am US-Unternehmen Kobo und baut damit das Geschäft mit Farbkosmetik und Hautpflege aus. Siemens konnte einen milliardenschweren Bahnaulftrag aus Ägypten einfahren. Dennoch gab das Papier heute ab. Hoch im Kurs standen hingegen Hersteller von Windanlagen wie Nordex und Siemens Energy.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute erneut der Hydrogen Select Index und der BAT Index mit den chinesischen Internetriesen Baidu, Alibaba und Tencent.

Kommende Woche öffnet die IAA in München ihre Pforten. Morgen lädt BMW vorab zu einer Veranstaltung. Morgen veröffentlicht der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer Zahlen zum Auftragseingang im Juli. Damit rücken die Aktien von GEA Group, Krone und Jungheinrich in den Fokus der Investoren.

Wichtige Termine

Europa - Erzeugerpreise

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA - Handelsbilanz

USA - Auftragseingang Industrie

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.910/16.025 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.635/15.760/15.800 Punkte

Der DAX eröffnete zwar mit einem Gap nach oben. Bei 15.980 Punkten drehte das Aktienbarometer allerdings nach Süden. Bis Handelsschluss gab der Index die Tagesgewinne sogar vollständig ab und schloss leicht im Minus. Solange die Unterstützungszone 15.760/15.800 Punkte hält besteht die Chance auf eine Erholung. Oberhalb von 15.900 Punkten wird die Luft allerdings dünn.

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 06.08.2021- 01.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 02.09.2014- 01.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

