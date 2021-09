NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BHP Group nach einem Treffen mit Vertretern des Managements auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2300 Pence belassen. Metallurgische Kohle bleibe ein Kernbestandteil des Produktportfolios des Minenkonzerns, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Laut BHP sind Kunden bereit, für metallurgische Kohle höhere Preise zu bezahlen. Die Nachfrage dürfte dem Unternehmen zufolge bis in die 2050er-Jahre hinein hoch bleiben, da Stahlwerke hochwertige Kokskohle benötigten, um ihre Emissionsziele zu erreichen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2021 / 09:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2021 / 09:49 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH0P3Z91

BHP GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de