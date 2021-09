Leipzig (ots) - In Zusammenarbeit mit dem Masterstudiengang Journalismus der Universität Leipzig hat MDR WISSEN die Web-App "MDR-Resteretter" entwickelt, die heute auf mdr.de/resteretter gestartet ist. Die App soll helfen, verlorenen Lebensmitteln auf die Spur zu kommen.Schätzungsweise rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel werden jährlich in den Müll geworfen - mehr als die Hälfte davon in Privathaushalten. "Mit der MDR-Resteretter-App können die Nutzerinnen und Nutzer auf ganz einfache Weise, mit wenigen Klicks ihr Wegwerfverhalten dokumentieren", so Gerald Perschke, der bei MDR WISSEN für das Projekt verantwortlich ist. "Denn nur wer sein Verhalten kennt, kann es ändern."Interessierte können in der App jederzeit eintragen, welche Lebensmittel sie in welcher Menge und aus welchem Grund weggeworfen haben. Neben der Dokumentation des eigenen Verhaltens können die "Resteretter" auch sehen, wie es bei den anderen läuft.Außerdem liefert die App regelmäßig Informationen zum Thema und Tipps, was man mit Lebensmitteln anfangen kann, bevor man sie wegwirft.Die MDR-Resteretter-App ist das erste Citizen Science-Projekt des Mitteldeutschen Rundfunks. Mit "Citizen Science" werden Forschungsprojekte bezeichnet, die unter Mithilfe von Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt werden. Die Freiwilligen werden hier insbesondere in den Prozess der Datenerhebung eingebunden und sollen über einige Wochen aktiv Daten - in dem Fall über die von ihnen weggeworfenen Lebensmittel - sammeln. Zu diesem Thema gib es bisher kaum Forschung, und keine, die direkt in den Haushalten ansetzt.Die MDR-Resteretter sind bereits das zweite große Projekt von MDR WISSEN mit dem Masterstudiengang Journalismus der Universität Leipzig. 2020 entstand das Deutschland-Doppel zum 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung. https://www.mdr.de/wissen/antworten/deutschland-doppel-100.htmlUnter mdr.de/resteretter können Sie ab sofort die Web-App finden. Weitere Informationen finden Sie unter mdr-wissen.de.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5009135