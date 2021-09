Erfurt (ots) - Mit der "Terra X-Show Kids" (ZDF) gibt es bei KiKA eine neue Wissens-Show mit eindrucksvollen Naturaufnahmen, actionreichen Spielen, Quizfragen zum Mitraten und prominenten Gästen. Jessica Schöne moderiert die spektakuläre Show, die Wissen für die ganze Familie auf spielerische Art vermittelt. Zu sehen am Freitag, 3. September und Freitag, 1. Oktober 2021 um 19:30 Uhr bei KiKA.Moderatorin Jessica Schöne (bekannt aus "KiKA LIVE" und "KiKA Award") begrüßt in der neuen großen Show von "Terra X" zwei junge Kandidatenteams. Sie beweisen in mehreren Spiel- und Quizrunden Wissen und Geschicklichkeit.Am 3. September um 19:30 Uhr geht es um die Wunder der Welt. In der Tiefsee werden merkwürdige Lebewesen entdeckt und im Erdinnern entstehen unter hohem Druck Diamanten, die zu den seltensten und kostbarsten Bodenschätzen gehören, außerdem geht es hinauf auf den höchsten Berg der Erde. Meteorologin und Raumflugkandidatin Insa Thiele-Eich und der TikToker Younes Zarou bringen in dieser Sendung verschiedene Experimente mit und "PUR+"-Moderator Eric Mayer präsentiert beeindruckende Filme zum Thema.Am 1. Oktober 2021 um 19:30 Uhr stehen bei KiKA in der "Terra X-Show Kids" die großen Naturgewalten Feuer, Wasser und Wind im Mittelpunkt: Unter welchen Bedingungen entsteht Feuer und wie lässt es sich beherrschen? Kann es ohne Wasser auf der Erde Leben geben? Fast zwei Drittel des Planeten sind von Wasser bedeckt und der Mensch besteht zu einem Großteil daraus. Zu Gast sind Physiker Philip Häusser und Schauspielerin Joyce Ilg, die verschiedene Experimente mitbringen. Sarah Mangione präsentiert beeindruckende Filme.Weitere Informationen sowie Fotos finden Sie im Portal der KiKA-Unternehmenskommunikation unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5009149