DJ XETRA-SCHLUSS/DAX schließt leicht im Minus - Delivery Hero steigen weiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit leichten Abgaben geschlossen. Überraschend schwach fielen die Einzelhandelsumsätze in Deutschland aus. Sie brachen im Juli um 5,1 Prozent ein, obwohl nur ein Minus von 0,9 Prozent von Ökonomen erwartet wurde. Klar unter Erwartungen blieb auch der ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA, während der ISM-Index etwas über der Prognose blieb. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 15.824 Punkte.

US-Arbeitsmarktbericht kommt am Freitag

Die ADP-Daten könnten eine Indikation für den sehr viel wichtigeren US-Arbeitsmarktbericht am Freitag darstellen. Aus Sicht der Finanzmärkte sind die ADP-Zahlen ein zweischneidiges Schwert: einerseits sprechen sie für eine nachlassende Dynamik am Arbeitsmarkt, andererseits für eine Fortsetzung der lockeren Geldpolitik.

Auf Unternehmensseite blieb es ruhig. Im DAX stiegen Delivery Hero um weitere 6,2 Prozent. Naspers hatte am Vortag die Beteiligung ausgebaut. Im MDAX konnten sich Aixtron nach dem Rückschlag vom Dienstag um 2,9 Prozent erholen. Commerzbank gewannen 1,1 Prozent, gestützt von einer Hochstufung auf "Neutral" durch die UBS.

Prosieben legten auch am Mittwoch mit 1,6 Prozent stärker als der Markt zu. Positiv wirkten erneute Meldungen über ein bevorstehendes IPO von Parship. "Die Hoffnung ist nicht neu, aber es ist immer wieder gut, wenn der Markt daran erinnert wird", sagte ein Händler.

Index-Änderungen in der Stoxx-Familie stehen an

Am späten Abend werden die Auf- und Absteiger in den europäischen Stoxx-Indizes bekanntgegeben. Die Aktien der Deutschen Post und der spanischen Bank Santander stehen vor dem Aufstieg in den Stoxx-50 und könnten dort National Grid und Safran verdrängen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.824,29 -0,1% +15,35% DAX-Future 15.817,00 +0,1% +15,87% XDAX 15.822,07 -0,0% +15,75% MDAX 36.183,03 +0,6% +17,49% TecDAX 3.940,90 +1,0% +22,66% SDAX 17.122,57 +0,3% +15,97% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,28 -16 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 18 12 0 2.871,0 53,3 75,1 MDAX 41 17 2 911,2 36,1 48,8 TecDAX 23 7 0 747,1 22,2 37,4 SDAX 39 29 2 200,3 8,2 8,6 ===

