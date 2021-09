Frankfurt am Main (ots) - Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Ein Spruch, der nichts an Aktualität eingebüßt hat. Noch immer betreiben der Bund und die Länder eine Verkehrspolitik, als gäbe es keine Klimaziele. Das Straßennetz wird ungebremst weiter ausgebaut, und hinterher wundern sich alle, wieso die Kohlendioxid-Senkungsmarken gerade in diesem Sektor verpasst werden.



Die großen Umweltverbände fordern nun von der nächsten Bundesregierung, auf die Bremse zu treten. Sie soll ein Moratorium für den Fernstraßenbau erlassen und die Zeit nutzen, um die Verkehrspolitik neu zu konzipieren. Für manche ist das schockierend. Doch die Zeiten haben sich gewandelt. Die Klimaziele nur durch Umstellung von Verbrennungs- auf Elektromotoren einzuhalten, funktioniert nicht. Ein Umbau des Mobilitätssystems ist nötig. Ein Moratorium wäre das Signal, dass eine Regierung wirklich bereit ist umzudenken.



