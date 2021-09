Liveperson - Breakout-Chance in der Aktie des Spezialisten für Kundenbeziehungen! >>> BREAKOUT SETUP

Breakout Trading-Strategie

Symbol: LPSN ISIN: US5381461012



Rückblick: Liveperson beschäftigt sich mit der Bereitstellung von mobilen und Online-Messaging-Lösungen. Das Unternehmen ermöglicht es Firmen und Marken über eine integrierte Suite von mobilen und Online-Messaging-Technologien mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten. Nachdem die Aktie bei 72 USD ein Allzeithoch erreichte, begann die Korrekturphase, welche die Kurse bis unter 50 USD führte. In der Zwischenzeit konnte das Papier aber wieder Boden gut machen, ging dann aber in eine Seitwärtsphase über.

Meinung: Nach der Corona-Pandemie erhöhen die Unternehmen wieder ihre Marketingausgaben. Davon profitiert auch Liveperson. Die Aktie konnte nach einer seitlichen Up and Down-Phase in den letzten Tagen sowohl den EMA-50 als auch den EMA-20 wieder zurückerobern. Aktuell notiert das Papier wieder knapp unter dem Widerstandsbereich von 65 USD.

Chart vom 01.09.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 64.99 USD



Setup: Bei einem Breakout aus dem Widerstandsbereich bei 65 USD, könnte eine dynamische Bewegung erfolgen und sich ein Long-Trade somit lohnen. Der Stopp könnte nach der Trade-Eröffnung unter den letzten Tiefpunkt, unter dem EMA-20 gesetzt werden.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in LPSN



