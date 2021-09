Berlin (ots/PRNewswire) - Das Jahr 2021 war vom Sport geprägt: Im Sommer durften wir große Fußball- und Tenniswettmeisterschaften erleben, und es warten weitere fabelhafte Sportereignisse auf uns. Dazu brauchen die Verbraucher einen leistungsfähigen Freund, der ihrer Begeisterung für den Sport das Sahnehäubchen verleiht: wie den 55-Zoll-OLED-Fernseher S8M von coocaa.Im September dieses Jahres kommt der branchenführende S8M mit dem niedrigsten Preis, den der OLED-Markt in Deutschland jemals verzeichnet hat, auf den Markt. Mit einem Preis von unter 900 Euro können die Verbraucher jetzt VIEL SPAREN (40 %) und hochwertige Heimkino- und Unterhaltungserlebnisse mit hervorragender Bild- und Tonqualität genießen.Als TV-Marke für das moderne Home Entertainment ist coocaa seit 2006 international bekannt und hat sich in über 40 Ländern einen guten Ruf erarbeitet. Das Unternehmen basiert auf seinen hochmodernen OLED-Technologien, die von neun vollständig gebauten Produktionsstätten und sechs F&E-Zentren weltweit unterstützt werden. Dank zuverlässiger AIoT-Technologie, Android-OS-Software und Qualitätssicherung weltweit ist das Unternehmen auch ein Innovator im Bereich Internet-TV.Zu einem für ein 55-Zoll-OLED-Gerät äußerst günstigen Preis - 888 EUR - bei dem jedes Detail der Bild- und Tonqualität von coocaa gewährleistet ist, freut sich der coocaa-S8M darauf, die Verbraucher in einem unvergleichlichen Heimkino zu begrüßen, das nur der OLED-Bildschirm von coocaa bieten kann.Der S8M wurde für ein besseres Heimkinoerlebnis entwickelt und verfügt über einen fortschrittlichen OLED-Bildschirm mit unabhängiger Pixelsteuerung für maximale Klarheit und Schärfe. Freuen Sie sich auf erstaunliche Upgrades von ultrarealistischen Farben bis hin zu schärferen Bildern, mit denen der Verbraucher jedes Spiel in bester Qualität mitverfolgen kann.Auf der Grundlage der Bildqualitäts-Technologie Chameleon Extreme 2.0, die aus jahrelang verfeinerter Bildoptimierung hervorgegangen ist, bietet der S8M-OLED-Fernseher von coocaa dynamische Wiederherstellung, besondere Helligkeit, Kontrastverbesserung und Selbstanpassung durch KI, die alle zu einer hervorragenden Bildqualität beitragen. Darüber hinaus genießen die Verbraucher dank der flimmerfreien Technologie stundenlanges angenehmes Fernsehen ohne trockene oder tränende Augen. Gepaart mit einem grenzenlosen Bildschirmdesign bietet der OLED-TV S8M den Zuschauern ein sofort einsatzbereites Erlebnis - perfekt geeignet für Weitwinkelaufnahmen im Stadion.Den S8M-OLED-Fernseher gibt es jetzt nur für 888 EUR, das beste Angebot im Bereich Haushaltswaren, das Sie diesen September finden werden. Klicken Sie jetzt auf den Link und sichern Sie sich den ersten OLED-Fernseher. https://bit.ly/3qiiltQFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1605318/coocaa_S8M_OLED.jpgPressekontakt:Sandra Schuster+49 911 9706-0info@metz-ce.deShanhai Lin(+86)18682095535Original-Content von: COOCAA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130057/5009194