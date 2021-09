Vor der bevorstehenden Freigabe von Smart Contracts hat die Cardano Foundation mit Hackerone ein Bug-Bounty-Programm aufgezogen. Das soll potenzielle Netzwerkschwachstellen aufspüren. White-Hat-Hacker sind aufgerufen, die Cardano-Chain anzugreifen. Wer Schwachstellen findet, wird belohnt. Im Cardano-Belohnungsprogramm sind die Bounties in vier Stufen unterteilt, die sich nach entsprechenden Schweregraden, nämlich niedrig, mittel, hoch und kritisch, bemessen. Fehler in Node und Wallet gesucht Gesucht werden Bugs in der Cardano Wallet oder dem Cardano Node. Probleme, deren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...