In der zurückliegenden Woche verzeichnete das Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN mit einem Wertzuwachs um + 2,4 % einen erheblichen Anstieg, der weit über den Kursaufschlag des MSCI WORLD (Euro)-Index um nur + 0,8 % hinausging. Die deutliche Befestigung des Depots wurde dabei vor allem durch starke Kurssteigerungen von gleich 10 Aktientiteln in einem Ausmaß um über 5 % dominiert. Die Nettoperformance des Depots (vor Dividendenzahlungen) seit seiner Auflegung am 04.05.2020 erreichte auf Währungsbasis Euro per 29.08. + 73,5 %, womit die Entwicklung des MSCI World ...

