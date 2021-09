Transformation ist an der Börse das Salz in der Suppe. Immer dann, wenn Unternehmen neue Wege gehen, neue Kunden gewinnen oder in komplettes Neuland vordringen, entstehen für Anleger Chancen. Am Anfang solcher Entwicklungen glaubt der Markt meist noch nicht so wirklich an die Chancen. Dann aber springen immer mehr Investoren auf den Zug auf und beflügeln auch den Aktienkurs. Je weiter Transformation geht, desto größer sind auch die damit verbundenen Chancen. Wir stellen drei Unternehmen vor, die Neuland betreten und ordnen deren Perspektiven ein.

