DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Inflationsdaten belasten in Seoul

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Keine einheitliche Tendenz zeigt sich am Donnerstag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien. Während sich in Schanghai (+0,5%) und Hongkong (+0,1%) die Aufwärtstendenz der vergangenen Tage fortsetzt, geht es in Soul für den Kospi um 0,9 Prozent nach unten. Hier belasten stärker als erwartet gestiegene Inflationsdaten für August. Die Verbraucherpreise legten zum Vorjahr um 2,6 Prozent zu, während Ökonomen lediglich 2,3 Prozent erwartet hatten.

Die Daten könnten eine weitere Zinserhöhung der Bank of Korea im November rechtfertigen, heißt es von Barclays. Die Analysten gehen nun davon aus, dass die Inflation in Südkorea im Jahr 2021 durchschnittlich 2,2 Prozent betragen wird, während sie zuvor 2,0 Prozent erwartet hatten. Die Notenbank hatte im August den Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent erhöht, nachdem sie ihn zuvor 15 Monate lang auf einem Rekordtief gehalten hatte.

In Schanghai stütze die Erwartung, dass China die monetäre und fiskalische Unterstützung weiter erhöhen könnte, so KGI Securities. Peking hatte mitgeteilt, in diesem Jahr 300 Milliarden Yuan auszugeben, um angeschlagene Kleinunternehmen zu unterstützen und das Wirtschaftswachstum in einem angemessenen Rahmen zu halten.

In Hongkong setzt sich die Erholung der Technologiewerte fort, nachdem zuletzt erneut schärfere Regulierungsmaßnahmen Pekings für Abwärtsdruck gesorgt hatten. Zudem hatte der technologielastige Nasdaq-Composite in den USA am Vortag erneut ein Rekordhoch markiert. Für Tencent geht es um 1,7 Prozent aufwärts, Alibaba rücken um 2,3 Prozent vor.

Auch in Tokio schieben Gewinne im Technologiesektor den Nikkei-225 um 0,3 Prozent nach oben. Es gebe viel Liquidität an den Aktienmärkten, Infrastrukturanreize stünden vor der Tür, und die Wiedereröffnungsdynamik dürfte zurückkehren, nachdem die Delta-Variante in den USA ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, heißt es von Oanda. Renesas Electronics verbessern sich um 3,7, NTT Data um 2,0 Prozent und Hamamatsu Photonics um 1,7 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.473,90 -0,7% +13,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.543,28 +0,3% +2,4% 08:00 Kospi (Seoul) 3.178,42 -0,9% +10,6% 08:00 Schanghai-Comp. 3.586,65 +0,5% +3,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.047,95 +0,1% -5,4% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.078,44 -0,3% +7,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.582,43 -0,3% -1,6% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1837 -0,0% 1,1839 1,1802 -3,1% EUR/JPY 130,21 -0,0% 130,25 130,17 +3,3% EUR/GBP 0,8594 -0,0% 0,8597 0,8579 -3,8% GBP/USD 1,3773 +0,0% 1,3771 1,3757 +0,7% USD/JPY 110,01 -0,0% 110,02 110,28 +6,6% USD/KRW 1160,58 +0,3% 1156,60 1158,12 +6,9% USD/CNY 6,4624 +0,0% 6,4600 6,4647 -1,0% USD/CNH 6,4571 +0,1% 6,4519 6,4592 -0,7% USD/HKD 7,7765 -0,0% 7,7769 7,7758 +0,3% AUD/USD 0,7363 -0,0% 0,7367 0,7340 -4,4% NZD/USD 0,7062 -0,1% 0,7068 0,7060 -1,7% Bitcoin BTC/USD 49.395,86 +2,0% 48.439,51 47.323,26 +70,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,35 68,59 -0,3% -0,24 +42,4% Brent/ICE 71,43 71,59 -0,2% -0,16 +40,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.811,63 1.813,93 -0,1% -2,30 -4,5% Silber (Spot) 24,12 24,18 -0,2% -0,05 -8,6% Platin (Spot) 997,00 1.006,18 -0,9% -9,18 -6,9% Kupfer-Future 4,28 4,26 +0,4% +0,02 +21,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2021 00:42 ET (04:42 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.