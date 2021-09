Die wichtigsten Punkte Investoren sind in Scharen zu ETFs geströmt, da das Vermögen in den letzten 10 Jahren schnell gewachsen ist. ETFs handelt man wie eine Aktie, sie bilden aber einen Index ab. ETFs sind im Durchschnitt günstiger und haben Steuervorteile gegenüber Investmentfonds. Als State Street 1993 den SPDR S&P 500 ETF einführte, führte das Unternehmen auch die börsengehandelten Fonds (ETFs) ein. Fast 30 Jahre später wächst das Vermögen in ETFs in rasantem Tempo und es gibt keine Anzeichen ...

