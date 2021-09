DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec gibt Opt-in von Bristol Myers Squibb in EVT8683 als erstes Programm aus der iPSC-basierten Neurologie-Kooperation bekannt



02.09.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BRISTOL MYERS SQUIBB NUTZT OPTION ZUM ABSCHLUSS EINER GLOBALEN LIZENZVEREINBARUNG FÜR DAS ERSTE PROGRAMM AUS DER NEUROLOGIE-ALLIANZ

EVT8683 ALS NEUES PRÜFPRÄPARAT ("IND") VON DER FDA GENEHMIGT

DAS PROGRAMM (EVT8683) STAMMT AUS EINEM PHÄNOTYPISCHEN SCREENING, DAS MIT EVOTECS AUF INDUZIERTEN PLURIPOTENTEN STAMMZELLEN ("IPSC") BASIERENDEN WIRKSTOFFFORSCHUNGSPLATTFORM DURCHGEFÜHRT WURDE

EVOTEC ERHÄLT EINE OPTIONSZAHLUNG VON 20 MIO. $ UND HAT ANSPRUCH AUF MEILENSTEINZAHLUNGEN VON BIS ZU 250 MIO. $ SOWIE UMSATZBETEILIGUNGEN BIS ZU EINEM NIEDRIGEN ZWEISTELLIGEN PROZENTBEREICH



Hamburg, 02. September 2021:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass Bristol Myers Squibb Company (NYSE: BMY) ihre Option zum Abschluss einer exklusiven globalen Lizenzvereinbarung für EVT8683 genutzt hat, das aus einer breit angelegten Neurologie-Kollaboration hervorgegangen ist. EVT8683 ist eine niedermolekulare Substanz, die auf eine wesentliche zelluläre Stressreaktion abzielt. Sie ist vielversprechend für verschiedene neurodegenerative Indikationen und ist bereit für den Eintritt in die klinische Entwicklung. Das Programm ging aus einem phänotypischen Screeningansatz hervor, der auf Evotecs führender iPSC-Plattform basierte und innerhalb von nur fünf Jahren die Anmeldung als neues Prüfpräparat ("IND"; investigational new drug) erreichte. Aufgrund einer Optionsvereinbarung mit Celgene (heute ein Unternehmen von Bristol Myers Squibb), hat Bristol Myers Squibb Rechte auf zusätzliche Programme für neurodegenerative Erkrankungen.



Bei neurodegenerativen Erkrankungen erreichen die aktuell zugelassenen Medikamente bislang nur eine kurzfristige Linderung der Symptome und es gibt einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf an Therapieoptionen, die den Krankheitsfortschritt verlangsamen oder umkehren. Die Neurologie-Allianz wurde auf der industrialisierten iPSC-Plattform von Evotec aufgebaut. Sie setzt aus Patienten abgeleitete Krankheitsmodelle ein und erforscht und wählt potenziell krankheitsmodifizierende Ansätze für neurodegenerative Erkrankungen aus. Die iPSC-Plattform von Evotec ermöglicht das Hochdurchsatz-Screening von humanen, auf iPS-Zellen basierten Krankheitsmodellen in Kombination mit einer unverzerrten Transkriptom-Analyse. Die nahtlose Integration der iPSC-Plattform mit Evotecs bewährter Kompetenz bei der Erforschung und Entwicklung niedermolekularer Substanzen bis zur IND-Anmeldung ermöglichte es, EVT8683 innerhalb von nur fünf Jahren von einem zellbasierten phänotypischen Screening bis zur erfolgreichen Anmeldung als neues Prüfpräparat zu entwickeln.



Nur viereinhalb Jahre nach Beginn der Partnerschaft hat Bristol Myers Squibb nun die Option genutzt, für EVT8683 eine globale Lizenzvereinbarung abzuschließen. Das Programm zielt auf einen entscheidenden Mechanismus der zellulären Stressreaktion ab, der das Potenzial hat, krankheitsmodifizierende Behandlungen für verschiedene folgenschwere neurodegenerative Erkrankungen zu liefern. Nach der erfolgreichen Optimierung des Wirkstoffs, führte die nahtlose Integration vom Projektbeginn bis zur IND-Einreichung, auch unter Einsatz von Evotecs INDiGO-Plattform, kürzlich zur Registrierung als neues Prüfpräparat bei der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA.



Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec SE, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, einen ersten Wirkstoffkandidaten, der seinen Ursprung auf der iPSC-Forschungsplattform von Evotec hat, in die Klinik zu bringen. EVT8683 setzt an einem vielversprechenden Mechanismus der zellulären Stressreaktion an und zeigte bereits präklinisch ein schlüssiges Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil. Wir sind stolz darauf, die weitere klinische Entwicklung von EVT8683 gemeinsam mit dem neurowissenschaftlichen Team von BMS, das eindeutig zu den Besten der Branche zählt, fortzuführen.

Medienkontakt Evotec SE:

IR-Kontakt Evotec SE:

Die iPSC-Technologie fängt gerade erst an, ihr enormes Potenzial auszuschöpfen. Die Entwicklung von Wirkstoffkandidaten, die bei direkt von Patienten abgeleiteten Krankheitsmodellen überzeugende Wirksamkeit zeigen, gibt uns die Hoffnung, dass diese nächste Generation der Wirkstoffkandidaten zu effektiveren Medikamenten und damit zu besseren Ergebnissen für die Patienten führen wird, die von einer neurodegenerativen Erkrankung betroffen sind.""Dieses innovative Programm in die Klinik zu bringen markiert für BMS Neuroscience einen entscheidenden Schritt. Der Ansatz an einem der Mechanismen, die eine Schlüsselrolle bei der Neurodegeneration spielen dürften, gibt uns die Hoffnung, dass die Weiterentwicklung des Programms zu Behandlungsmöglichkeiten für viele Menschen führen könnte, die an diesen folgenschweren neurologischen Störungen leiden. Wir freuen uns, die Entwicklung dieses klinischen Kandidaten auf der Grundlage von Evotecs wissenschaftlicher Expertise und nahtloser Integration fortzuführen."Durch das Opt-in wird Bristol Myers Squibb die weitere Entwicklung und Kommerzialisierung übernehmen. Evotec erhält eine Optionszahlung von 20 Mio. $ und hat Anspruch auf Meilensteinzahlungen von bis zu 250 Mio. $ sowie Umsatzbeteiligungen bis zu einem niedrigen zweistelligen Prozentbereich.Induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen oder auch iPSC) sind pluripotente Stammzellen, die direkt aus adulten Zellen generiert werden können. Die iPSC-Technologie wurde im Labor von Shinya Yamanaka in Kyoto, Japan, entdeckt, dem es im Jahr 2006 gelang, mit einer Kombination aus vier spezifischen Genen kodiert mit Transkriptionsfaktoren adulte Zellen in pluripotente Stammzellen umzuwandeln. Im Jahr 2012 erhielt er zusammen mit Sir John Gurdon den Nobelpreis für die Entdeckung, dass erwachsene Zellen in pluripotente Zellen umprogrammiert werden können. Der Einsatz von pluripotenten Stammzellen ist sehr vielversprechend im Bereich regenerative Medizin. Da sie sich unendlich vermehren lassen und in jegliche anderen Zelltypen des Körpers umgewandelt werden können (z. B. Neuronen, Herz-, Pankreas-, und Leberzellen) stellen sie eine Ressource als Ersatz für durch Krankheit beschädigte Zellen dar.Evotecs iPSC-Infrastruktur zählt zu den umfangreichsten und ausgereiftesten iPSC-Plattformen der Branche. Evotec hat ihre iPSC-Plattform in den vergangenen Jahren mit der Zielsetzung entwickelt, iPSC-basiertes Wirkstoffscreening so in den industriellen Maßstab zu übertragen, dass es den höchsten industriellen Standards an Durchsatz, Reproduzierbarkeit und Robustheit entspricht, und iPSC-basierte Zellen über Evotecs proprietäre-Plattform auch für Zelltherapie-Ansätze nutzbar zu machen.www.evotec.com@EvotecLinkedInGabriele Hansen, SVP Head of Global Corporate Communications & Marketing, Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.comVolker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, Tel.: +49.(0)40.56081-775, volker.braun@evotec.com