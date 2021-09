DJ Volkswagen USA erzielt Vergleich bei Takata-Airbags - Agentur

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Tochter der Volkswagen AG hat einem Medienbericht zufolge mit Fahrzeugbesitzern einen Vergleich im Zusammenhang mit möglicherweise gefährlichen Airbags des Herstellers Takata geschlossen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Dokumente, die beim US-Bezirksgericht in Miami eingereicht wurden. Der Vergleich in Höhe von 42 Millionen US-Dollar betrifft dem Bericht zufolge 1,35 Millionen Fahrzeuge.

Volkswagen hat sich zu dem Bericht nicht unmittelbar geäußert.

