DJ Stellantis kauft sich mit First Investors eigenen US-Autofinanzierer

Von Kimberly Chin

NEW YORK (Dow Jones)--Der Automobilhersteller Stellantis übernimmt das auf Autofinanzierungen spezialisierte US-Unternehmen First Investors Financial Services Group. Den Kaufpreis für den ausschließlich mit Barmitteln finanzierten Zukauf bezifferte die Stellantis NV mit rund 285 Millionen US-Dollar. Verkäufer der F1 Holdings Corp, der Muttergesellschaft von First Investors, ist eine Investorengruppe unter Leitung der Private-Equity-Gesellschaft Gallatin Point Capital. Stellantis, unter deren Dach Marken wie Jeep, Chrysler, Dodge und Alfa Romeo vereint sind, ist der einzige Fahrzeughersteller in den USA ohne eigene Auto-Finanzierungsgesellschaft.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2021 01:33 ET (05:33 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.