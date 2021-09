DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Immobilien

CORPOPRATE NEWS The Grounds startet Vertrieb für Reihenhäuser in Dallgow-Döberitz - 28 großzügige Reihenhäuser "Am Reitplatz" - Beste Stadtrandlage westlich von Berlin - Vollständig vermietet - geeignet für Kapitalanleger oder Selbstnutzer Berlin, 02.09.2021 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) hat mit dem Vertrieb einer 1997 errichteten Reihenhaussiedlung "Am Reitplatz" in Dallgow-Döberitz begonnen. Insgesamt stehen dort 28 großzügige Reihenhäuser zur Auswahl. Die Häuser sind größtenteils vermietet und können sowohl als Kapitalanlage als auch zur Selbstnutzung erworben werden. Die Häuser überzeugen mit lichtdurchfluteten Räumen, attraktiven Grundrissen und einem vielfältigen Flächenangebot. In den Reihenendhäusern stehen jeweils rund 143 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung, in den Reihenmittelhäusern sind es rund 135 Quadratmeter. Neben den Wohnräumen im Erdgeschoss und im Obergeschoss verfügen die Häuser über ein Kellergeschoss mit Hobbyraum und großzügigem Stauraum sowie über ein als Speicher ausgebautes Dachgeschoss. Die unmittelbare Nachbarschaft wird durch repräsentative Gutshöfe, Wald, Wiesen und Pferdekoppeln sowie eine Kita und einen öffentlichen Spielplatz geprägt und ist damit für Familien mit Kindern besonders attraktiv. "Dallgow-Döberitz grenzt westlich an Berlin und verbindet damit in bester Stadtrandlage die Vorteile einer großen Metropole mit jenen des Wohnens auf dem Land", sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand von The Grounds. "Zudem ist der Ort ein charakteristisches Beispiel für die wachsende Attraktivität vieler Umlandgemeinden, die angesichts des angespannten Berliner Wohnungsmarktes auch von Berlinerinnen und Berlinern immer häufiger für einen Umzug infrage kommen." Der im Grünen gelegene Ort mit etwa 10.000 Einwohnern verfügt über eine komfortable Verkehrsanbindung an die Hauptstadt, eine moderne Infrastruktur und bietet zudem einen hohen Freizeitwert mit vielen Sport- und Freizeitangeboten sowie Ausflugsmöglichkeiten. Unternehmenskontakt:

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

