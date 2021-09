Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX etwas tiefer erwartetDer DAX wird am Donnertag laut vorbörslichen Indikationen um 0,23 Prozent schwächer bei 15.788 Punkten erwartet. Die Anleger hielten sich bereits jetzt aufgrund der morgigen Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktsbereichts zurück, so Experten.2. Börsen in Fernost mehrheitlich höherAuch am Donnerstag sind in Asien überwiegend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...