Die Société Générale veranstaltet das 19. Börsenspiel. Mit zwei Depots können Börsenfreunde verschiedene Strategien ausprobieren und Aktien, Zerfitikate sowie Optionsscheine handeln. Ob Börsenanfänger- oder Profi ist ganz egal. Das Börsenspiel läuft ab dem 06. September acht Wochen und ist für alle Teilnehmer kostenfrei. Mit einem fiktiven Guthaben 100.000 Euro dürfen die Spieler probieren, zocken, spekulieren - jeder, wie er mag. Wer am Ende am erfolgreichsten war, gewinnt nicht nur an Erfahrung. Der erste Platz erhält als Preis für das erfolgreiche Traden einen Jaguar.