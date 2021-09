Anleger, welche die Aktie des britisch-australischen Bergbauriesen BHP Group in ihrem Depot haben, dürften beim Anblick des Kurses am Morgen einen Schrecken erhalten haben. Denn die Anteilscheine, die erst kürzlich in das langfristige Musterdepot des AKTIONÄR gekauft worden sind, verbilligen sich massiv. Was sind die Hintergründe? Es gibt nur einen Grund - und der heißt Dividendenabschlag. Alle Anleger, welche die BHP-Aktie zum Ende des gestrigen Handelstages in ihren Depots gehabt haben, können ...

