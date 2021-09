The following instruments on XETRA do have their first trading 02.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.09.2021Aktien1 US76674Q1076 Rimini Street Inc.2 CH1122548808 Astrocast S.A.3 CA92347A3047 Veritas Pharma Inc.4 US86740P2074 Sunlands Technology GroupAnleihen/ETC/Fonds1 US87264ACM53 T-Mobile USA Inc.2 XS2334027963 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)3 XS2329613330 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)4 DK0030470919 European Energy A.S.5 XS2326624926 Export Development Canada6 XS2384273715 Holcim Finance [Luxembourg] S.A.7 MT0000013293 Malta, Republik8 XS2384269101 LeasePlan Corporation N.V.9 US91282CCV19 United States of America10 DE000LB2BH16 Landesbank Baden-Württemberg11 DE000LB2BH08 Landesbank Baden-Württemberg12 DE000LB2BH24 Landesbank Baden-Württemberg13 XS2384269366 Heimstaden Bostad Treasury B.V.14 BE0002819002 KBC Groep N.V.15 XS2359291049 Clarion Funding PLC16 US45950KCX63 International Finance Corp.17 DE000HLB26A0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HLB2599 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 XS2381867907 Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.20 JE00BP2PWW32 WisdomTree Carbon21 DE000DNA10X3 10XDNA - Disruptive Technologies