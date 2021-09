DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Ifo-Institut: Lage der Autoindustrie empfindlich verschlechtert

Die Lage der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer hat sich im August vor der IAA laut einer Mitteilung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung empfindlich abgekühlt. Der entsprechende Ifo-Wert stürzte laut den Angaben von 56,4 auf 28,8 Punkte und damit den schlechtesten Wert seit April. "Das zeigt, dass die Autobranche nach wie vor unter Lieferengpässen von Vorprodukten leidet, insbesondere bei Chips", sagte Ifo-Industrieökonom Oliver Falck.

Kassenärzte-Chef rechnet mit Ende der Pandemie im Frühjahr

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, rechnet mit einem baldigen Ende der Corona-Pandemie. "Ich gehe davon aus, dass im Frühjahr 2022 Schluss sein wird mit Corona", sagte Gassen der Rheinischen Post. Diese Einschätzung werde auch von renommierten Wissenschaftlern geteilt. Bis zum Frühjahr werde die Impfquote weiter ansteigen, und vor allem auch die Zahl der Genesenen mit Antikörpern zunehmen. "Einschränkungen werden dann wohl gänzlich unnötig werden", sagte Gassen.

Baerbock sieht SPD als Wunschpartnerin für eine Regierung

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat ihren unbedingten Regierungsanspruch bekräftigt und die SPD als Wunschpartnerin genannt. "Ich trete an, die nächste Bundesregierung inhaltlich, aber auch personell zu führen. Und beim Partner: Am liebsten mit der SPD", sagte Baerbock dem Kölner Stadt-Anzeiger. Ein Regierungsbündnis mit der Linkspartei hält die Co-Vorsitzende der Grünen wegen deren Außenpolitik faktisch für ausgeschlossen. "Die nächste Bundesregierung muss endlich wieder eine aktive, pro-europäische Außenpolitik betreiben."

Streik der GDL im Personenverkehr der Bahn angelaufen

Trotz eines verbesserten Angebots der Deutschen Bahn (DB) ist am Donnerstagmorgen die neue Streikrunde der Lokführergewerkschaft GDL im Personenverkehr angelaufen. Der Ausstand habe wie angekündigt um 02.00 Uhr begonnen, teilte die Bahn mit. Der Güterverkehr wird bereits seit Mittwochnachmittag bestreikt. Kurz vor dem Ausstand der Lokführer im Personenverkehr hatte die Bahn der GDL nach eigenen Angaben ein neues Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaft gab zunächst keine Stellungnahme dazu ab.

Britischer Außenminister reist in Nachbarländer Afghanistans

Nach massiver Kritik an der Luftbrücke aus Kabul hat der britische Außenminister Dominic Raab eine Reise in die Nachbarländer Afghanistans angekündigt. Raab sagte im Parlament, er werde noch am Abend in die Region aufbrechen, um weitere Ausreisemöglichkeiten für britische Staatsbürger und schutzbedürftige Afghanen auszuloten.

Biden sichert Selenskyj bei Treffen enge Partnerschaft zu

US-Präsident Joe Biden hat dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen im Weißen Haus eine enge Zusammenarbeit zugesichert. Die Partnerschaft zwischen beiden Staaten werde immer "stärker", sagte Biden im Oval Office. "Die USA sind der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine angesichts der russischen Aggression fest verpflichtet." Washington unterstütze auch die "euro-atlantischen Ambitionen" der Regierung in Kiew.

Bostic: Anstieg der Zwangsräumungen könnte Aufschwung belasten

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, sagte, dass die Beendigung des Schutzes vor Zwangsräumungen und die zu langsame Einführung von Hilfen für Mieter, die ihren Vermietern Geld schulden, Probleme für die wirtschaftliche Erholung schaffen könnten. "Das Räumungsmoratorium war bisher sehr hilfreich, um zu verhindern, dass Menschen mitten in einer Pandemie aus ihren Häusern vertrieben werden", sagte Bostic in einem virtuellen Auftritt und bezog sich dabei auf ein kürzlich beendetes Räumungsverbot, das finanziell in Not geratene Mieter schützte.

Brasilien verzeichnet im August 28.000 Brände im Amazonas-Regenwald

Im brasilianischen Amazonas-Regenwald sind im August 28.060 Brände verzeichnet worden. Trotz eines Rückgangs von 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt die Zahl der Brände damit weiter auf einem hohen Niveau, wie das brasilianische Institut für Weltraumforschung (Inpe) unter Berufung auf Satellitenbilder mitteilte.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Aug Verbraucherpreise +0,2% gg Vormonat

Schweiz Aug Verbraucherpreise +0,9% (PROGNOSE: +0,8%) gg Vorjahr

Südkorea BIP 2Q revidiert +0,8% (vorläufig: +0,7%) gg Vorquartal

Südkorea BIP 2Q revidiert +6,0% (vorläufig: +5,9%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Aug +2,6% (PROG: +2,3%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Aug +0,6% (PROG: +0,3%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Aug +1,3% gg Vorjahr, +0,3% gg Vormonat

Brasilien Handelsbilanz Aug Überschuss 7,7 Mrd USD (Juli: Überschuss 7,4 Mrd USD)

