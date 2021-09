Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit moderaten Gewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX legte gegen 9.15 Uhr leicht um 0,14 Prozent auf 3.638,11 Punkte zu. Auch an den europäischen Leitbörsen gibt es noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen. Marktbeobachter verwiesen auf zurückhaltende Anleger im Vorfeld der am Nachmittag und zum Wochenschluss zur Veröffentlichung anstehenden ...

