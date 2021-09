DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Accentro Real Estate - Künftig vier Kernsegmente

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Haar (pta009/02.09.2021/09:30) - 02.09.2021 - Die Ergebnisse der Vergangenheit schwankten, Fremdkapital wurde teuer eingekauft, und mit einem Börsenwert von zeitweise nur Euro 25 Mio. war der Aktie jahrelang ein Schattendasein beschieden. Doch mit dem Einstieg von Jacopo Mingazzini kam die Wende. Unter seiner Ägide entstand der deutsche Marktführer für Wohnungsprivatisierung. Bereits 2016 übertraf der Gewinn nach Steuern mit Euro 26.4 Mio. den Börsenwert von 2012.

Dieses Werk setzt nun der neue CEO Lars Schriewer fort und baut es auf vier Kernsegmente aus. Er verfügt bereits über Führungserfahrung beim Projektentwickler Consus Real Estate und der Adler-Tochter Westgrund AG und möchte das Unternehmen wieder etwas breiter aufstellen. An erster Stelle steht weiterhin die Privatisierung, um aus Mietern Eigentümer zu machen oder Kapitalanlegern zu guten Wohninvestments in den Metropolen zu verhelfen. Die zweite Säule bilden Paketverläufe an institutionelle Investoren, wie sie etwa 2018 die Erlöse beflügelt haben. Da die beiden Handelssegmente durchaus einmal unrund laufen können und dann mit volatilen Umsätzen und Ergebnissen zu rechnen ist, wird als dritte Säule des Geschäfts sachte und beständig ein eigenes Bestandsportfolio aufgebaut, das mit regelmäßigen Erlösen eine gewisse Basisverzinsung des eingesetzten Kapitals sichern soll. Abgerundet werden soll das künftige Geschäft, und das ist das vierte Standbein, durch Serviceleistungen rund um die Immobilie, zu denen auch Makler- oder Entwickleraufgaben zählen.

Die Umsätze im laufenden Jahr sollen auf Euro 170 bis 200 (125.2) Mio. steigen. Selbst am unteren Ende liefe es auf eines der stärksten Jahre der Unternehmensgeschichte hinaus. Beim EBIT wird mit einem Sprung auf Euro 45 bis 50 Mio. gerechnet - das wäre ein neuer Rekordwert. Die operative Marge beliefe sich dann auf mindestens 22.5 %, nachdem sie im Coronajahr auf 14.5 % gedrückt worden war. Wir erwarten ein Jahresergebnis von wenigstens Euro 23 Mio. Angesichts des mit fast Euro 500 Mio. beträchtlichen Vorratsvermögens ist auch für die Folgejahre das Fundament für gute Ergebnisse bereits gelegt.

* * * Der ausführliche Bericht über die Accentro Real Estate AG mit dem Vorstandsinterview wird in der September-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de. Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

Über das Nebenwerte-Journal Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

(Ende)

Aussender: NWN Nebenwerte Nachrichten AG Adresse: Leibstraße 61, 85540 Haar Land: Deutschland Ansprechpartner: Carsten Stern Tel.: +49 89 43571171 E-Mail: carsten.stern@nebenwerte-journal.de Website: www.nebenwerte-journal.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1630567800679 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2021 03:30 ET (07:30 GMT)